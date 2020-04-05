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Племянница Софии Ротару призналась, сколько будет стоить ее свадьба

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2020 - 13:06
Племянница Софии Ротару призналась, сколько будет стоить ее свадьба
Фото: Sonya Kay (instagram.com/sonyakayofficial)

Девушка отметила, что на торжестве будет около 85 гостей

Племянница знаменитой певицы Софии Ротару Sonya Kay, которая тоже пошла по ее стопам и стала артисткой, недавно обрадовала своих поклонников новостью о том, что она выходит замуж за своего избранника - чье имя пока предпочитает держать в секрете. Девушка похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом и показала любимого, но лишь со спины. Торжество состоится 7 июня в одном из дорогих ресторанов Киева. Соня раскрыла подробности предстоящей церемонии в программе "Життя відомих людей".

Как рассказала девушка, приглашено около 85 гостей, причем со стороны жениха их где-то 25. Развлекать их будут украинский певец Ivan Navi и танцевальный молдавский коллектив. А ведущими вечера станут Анатолий Анатолич и Маша Виноградова.

Рассекретила Соня и бюджет своей свадьбы.

"Максимум это 100 тысяч долларов. Платим мы пополам – родители и мы с женихом", - призналась певица.

Свадебное платье артистка пока не выбрала, но согласилась примерить несколько роскошных вариантов на камеру. По словам Сони, на подвенечный наряд она готова потратить 6-8 тысяч долларов.

Напомним, что о помолвке Sonya Kay объявила в середине ноября прошлого года. При этом девушка ответила "да" на предложение руки и сердца всего через 5 месяцев после знакомства с будущим мужем. Известно, что жених артистки - профессиональный хоккеист и младше нее на 3 года.

Племянница Софии Ротару призналась, сколько будет стоить ее свадьба

Фото: Sonya Kay (instagram.com/sonyakayofficial)

Певица призналась, что ее жених – первый мужчина, с которым она познакомила своих родителей, потому что "он лучший".

Напомним, ранее Sonya Kay рассказала о помолвке и предстоящей свадьбе. Любимый неожиданно сделал ей предложение во время семейного ужина.

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