Українська співачка ONUKA вперше стала мамою: з'явилося фото малюка

ONUKA вперше стала мамою (фото: instagram.com/onukaofficial)

Співачка ONUKA вперше стала мамою в 35 років

ONUKA вперше стала мамою в четвер, 14 травня. Про радісну подію написала сама співачка, опублікувавши своє ще "вагітне" фото в Instagram. А чоловік Наталії Жижченко музикант Євген Філатов (соліст The Maneken) розмістив щасливе перше фото з малюком.

Як стало відомо з коментарів, первістка музиканти вирішили назвати Олександром. У мережі вітають пару з народженням сина і бажають йому міцного здоров'я.

Цікаво, що про поповнення в родині 35-річна ONUKA повідомила оригінально - розмістивши в Instagram фото з чоловіком і собакою і повідомленням, що "Сьогодні нас вже четверо".

"Філатов Олександр Євгенович", - підписав знімок 36-річний The Maneken. На фото він дбайливо тримає первістка.

Євген Філатов тримає на руках сина (скрін: instagram.com/themaneken)

Нагадаємо, що музиканти одружилися влітку 2016-го. Разом вони з 2008 року, а 2013-го створили спільний проєкт ONUKA, що став неймовірно успішним в Україні і не тільки.

Раніше ми писали, що у 47-річного музиканта Фоззі (Олександра Сидоренка) з ТНМК народилася двійня - хлопчик і дівчинка.

Також повідомлялося, що експрезидент Федерації футболу України 70-річний Анатолій Коньков стане батьком. 33-річна дружина колишнього гравця "Шахтаря" і "Динамо" зізналася у вагітності.

Автор: Світлана Дудукало