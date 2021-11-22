ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Украинская певица номинирована на престижную европейскую премию: теперь ей нужна поддержка

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 22:58
Украинская певица номинирована на престижную европейскую премию: теперь ей нужна поддержка Алина Паш номинирована на премию ЕС (фото: instagram.com/alinapash)
Автор: Дмитрий Войналович

22 ноября на открытии Linecheck Music Meeting & Festival в Италии были объявлены номинанты на премию Music Moves Europe Awards 2022 - награду Европейского Союза за современную популярную музыку.

Одной из номинантов стала украинская певица Алина Паш.

Что это значит и почему украинской поп-звезде теперь нужна помощь - читайте в материале Styler ниже.

Что известно о Music Moves Europe Awards

Цель награды - отметить новых европейских артистов и поддержать их в развитии международной карьеры.

Украинская певица номинирована на престижную европейскую премию: теперь ей нужна поддержка

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

На Music Moves Europe Awards 2022 было номинировано 15 артистов из 15 стран:

  • Alina Pash (Украина)
  • Anna (Италия)
  • Balkan Taksim (Румыния)
  • Blanks (Нидерланды)
  • Denise Chaila (Ирландия)
  • Дeva (Венгрия)
  • DORA (Испания)
  • Francis of Delirium (Люксембург)
  • Friedberg (Австрия)
  • JADA (Дания)
  • Ladaniva (Армения)
  • Meskerem Mees (Бельгия)
  • Mezerg (Франция)
  • Nenny (Португалия)
  • Zoe Wees (Германия)

Украинская певица номинирована на престижную европейскую премию: теперь ей нужна поддержка

Алина Паш и другие участники премии (фото: Music Moves Europe Awards)

В состав жюри MME Awards 2022 вошла прошлогодняя победительница премии, хип-хоп-исполнительница alyona alyona.

"Я была лауреаткой премии прошлого года, а также получила награду "Выбор публики". Это было очень интересно для меня, и я действительно счастлива, что в прошлом году моя страна Украина стала победительницей", - говорит артистка.

"Я буду членом жюри этого года, что является традицией для каждого победителя, избранного публикой, и я очень рада быть частью этого. Я с нетерпением жду исследовать всех 15 номинантов и найти победителей", - добавила alyona alyona.

Украинская певица номинирована на престижную европейскую премию: теперь ей нужна поддержка

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Что теперь?

Все победители будут объявлены на церемонии награждения Music Moves Europe Awards 20 января 2022 года.

Церемония состоится во время одного из ключевых событий музыкальной индустрии - фестиваля-шоукейса ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронингене.

5 победителей Music Moves Europe Awards 2022, выбранные международным жюри, получат по 10 тысяч евро на развитие своей международной карьеры.

Также жюри выберет победителя, который получит Grand Jury Prize - 10 тысяч евро и ваучер на зеленый тур на сумму 5 тысяч евро.

Европейская публика, которая будет голосовать на сайте, также определит своего победителя в категории Public Choice Award 2022 ("Выбор публики").

Украинская певица номинирована на престижную европейскую премию: теперь ей нужна поддержка

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Как поддержать Алину?

С сегодняшнего дня и до начала января меломаны по всей Европе будут голосовать, чтобы выбрать самого интересного артиста в номинации Public Choice Award 2022.

Награду получит номинант, который соберет наибольшее количество голосов.

Поддержать Alina Pash в MME Awards 2022 можно, проголосовав за нее на сайте премии.

Ранее мы писали, что суперзвезда мирового масштаба снялась в новом клипе Бумбокса.

Читайте РБК-Украина в Google News
премия Новости шоу-бизнеса
LITE
Чтобы не попасть к хирургу: нутрициолог предупредила об опасности хурмы
Чтобы не попасть к хирургу: нутрициолог предупредила об опасности хурмы