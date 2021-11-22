Украинская певица номинирована на престижную европейскую премию: теперь ей нужна поддержка

22 ноября на открытии Linecheck Music Meeting & Festival в Италии были объявлены номинанты на премию Music Moves Europe Awards 2022 - награду Европейского Союза за современную популярную музыку.

Что это значит и почему украинской поп-звезде теперь нужна помощь - читайте в материале Styler ниже.

Что известно о Music Moves Europe Awards

Цель награды - отметить новых европейских артистов и поддержать их в развитии международной карьеры.

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

На Music Moves Europe Awards 2022 было номинировано 15 артистов из 15 стран:

Alina Pash (Украина)

(Украина) Anna (Италия)

(Италия) Balkan Taksim (Румыния)

(Румыния) Blanks (Нидерланды)

(Нидерланды) Denise Chaila (Ирландия)

(Ирландия) Дeva (Венгрия)

(Венгрия) DORA (Испания)

(Испания) Francis of Delirium (Люксембург)

(Люксембург) Friedberg (Австрия)

(Австрия) JADA (Дания)

(Дания) Ladaniva (Армения)

(Армения) Meskerem Mees (Бельгия)

(Бельгия) Mezerg (Франция)

(Франция) Nenny (Португалия)

(Португалия) Zoe Wees (Германия)

Алина Паш и другие участники премии (фото: Music Moves Europe Awards)

В состав жюри MME Awards 2022 вошла прошлогодняя победительница премии, хип-хоп-исполнительница alyona alyona.

"Я была лауреаткой премии прошлого года, а также получила награду "Выбор публики". Это было очень интересно для меня, и я действительно счастлива, что в прошлом году моя страна Украина стала победительницей", - говорит артистка.

"Я буду членом жюри этого года, что является традицией для каждого победителя, избранного публикой, и я очень рада быть частью этого. Я с нетерпением жду исследовать всех 15 номинантов и найти победителей", - добавила alyona alyona.

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Что теперь?

Все победители будут объявлены на церемонии награждения Music Moves Europe Awards 20 января 2022 года.

Церемония состоится во время одного из ключевых событий музыкальной индустрии - фестиваля-шоукейса ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронингене.

5 победителей Music Moves Europe Awards 2022, выбранные международным жюри, получат по 10 тысяч евро на развитие своей международной карьеры.

Также жюри выберет победителя, который получит Grand Jury Prize - 10 тысяч евро и ваучер на зеленый тур на сумму 5 тысяч евро.

Европейская публика, которая будет голосовать на сайте, также определит своего победителя в категории Public Choice Award 2022 ("Выбор публики").

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Как поддержать Алину?

С сегодняшнего дня и до начала января меломаны по всей Европе будут голосовать, чтобы выбрать самого интересного артиста в номинации Public Choice Award 2022.

Награду получит номинант, который соберет наибольшее количество голосов.

Поддержать Alina Pash в MME Awards 2022 можно, проголосовав за нее на сайте премии.