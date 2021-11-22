Украинская певица номинирована на престижную европейскую премию: теперь ей нужна поддержка
22 ноября на открытии Linecheck Music Meeting & Festival в Италии были объявлены номинанты на премию Music Moves Europe Awards 2022 - награду Европейского Союза за современную популярную музыку.
Одной из номинантов стала украинская певица Алина Паш.
Что это значит и почему украинской поп-звезде теперь нужна помощь - читайте в материале Styler ниже.
Что известно о Music Moves Europe Awards
Цель награды - отметить новых европейских артистов и поддержать их в развитии международной карьеры.
Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)
На Music Moves Europe Awards 2022 было номинировано 15 артистов из 15 стран:
- Alina Pash (Украина)
- Anna (Италия)
- Balkan Taksim (Румыния)
- Blanks (Нидерланды)
- Denise Chaila (Ирландия)
- Дeva (Венгрия)
- DORA (Испания)
- Francis of Delirium (Люксембург)
- Friedberg (Австрия)
- JADA (Дания)
- Ladaniva (Армения)
- Meskerem Mees (Бельгия)
- Mezerg (Франция)
- Nenny (Португалия)
- Zoe Wees (Германия)
Алина Паш и другие участники премии (фото: Music Moves Europe Awards)
В состав жюри MME Awards 2022 вошла прошлогодняя победительница премии, хип-хоп-исполнительница alyona alyona.
"Я была лауреаткой премии прошлого года, а также получила награду "Выбор публики". Это было очень интересно для меня, и я действительно счастлива, что в прошлом году моя страна Украина стала победительницей", - говорит артистка.
"Я буду членом жюри этого года, что является традицией для каждого победителя, избранного публикой, и я очень рада быть частью этого. Я с нетерпением жду исследовать всех 15 номинантов и найти победителей", - добавила alyona alyona.
Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)
Что теперь?
Все победители будут объявлены на церемонии награждения Music Moves Europe Awards 20 января 2022 года.
Церемония состоится во время одного из ключевых событий музыкальной индустрии - фестиваля-шоукейса ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронингене.
5 победителей Music Moves Europe Awards 2022, выбранные международным жюри, получат по 10 тысяч евро на развитие своей международной карьеры.
Также жюри выберет победителя, который получит Grand Jury Prize - 10 тысяч евро и ваучер на зеленый тур на сумму 5 тысяч евро.
Европейская публика, которая будет голосовать на сайте, также определит своего победителя в категории Public Choice Award 2022 ("Выбор публики").
Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)
Как поддержать Алину?
С сегодняшнего дня и до начала января меломаны по всей Европе будут голосовать, чтобы выбрать самого интересного артиста в номинации Public Choice Award 2022.
Награду получит номинант, который соберет наибольшее количество голосов.
Поддержать Alina Pash в MME Awards 2022 можно, проголосовав за нее на сайте премии.
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