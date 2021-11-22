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Українська співачка номінована на престижну європейську премію: тепер їй потрібна підтримка

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Понеділок 22 листопада 2021 22:58
Українська співачка номінована на престижну європейську премію: тепер їй потрібна підтримка Аліна Паш номінована на премію ЄС (фото: instagram.com/alinapash)
Автор: Дмитрий Войналович

22 листопада на відкритті Linecheck Music Meeting & Festival в Італії були оголошені номінанти на премію Music Moves Europe Awards 2022 - нагороду Європейського Союзу за популярну сучасну музику.

Однією з номінантів стала українська співачка Аліна Паш.

Що це значить і чому українській поп-зірці тепер потрібна допомога - читайте у матеріалі Styler нижче.

Що відомо про Music Moves Europe Awards

Мета нагороди - відзначити нових європейських артистів та підтримати їх у розвитку міжнародної кар'єри.

Українська співачка номінована на престижну європейську премію: тепер їй потрібна підтримка

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)

На Music Moves Europe Awards 2022 було номіновано 15 артистів з 15 країн:

  • Alina Pash (Україна)
  • Anna (Італія)
  • Balkan Taksim (Румунія)
  • Blanks (Нідерланди)
  • Denise Chaila (Ірландія)
  • Дeva (Угорщина)
  • DORA (Іспанія)
  • Francis of Delirium (Люксембург)
  • Friedberg (Австрія)
  • JADA (Данія)
  • Ladaniva (Вірменія)
  • Meskerem Mees (Бельгія)
  • Mezerg (Франція)
  • Nenny (Португалія)
  • Zoe Wees (Німеччина)

Українська співачка номінована на престижну європейську премію: тепер їй потрібна підтримка

Аліна Паш і інші учасники премії (фото: Music Moves Europe Awards)

До складу журі MME Awards 2022 увійшла минулорічна переможниця премії, хіп-хоп-виконавиця alyona alyona.

"Я була лауреаткою премії минулого року, а також отримала нагороду "Вибір публіки". Це було дуже цікаво для мене, і я справді щаслива, що минулого року моя країна Україна стала переможницею", - каже артистка.

"Я буду членом журі цього року, що є традицією для кожного переможця, обраного публікою, і я дуже рада бути частиною цього. Я з нетерпінням чекаю дослідити всіх 15 номінантів та знайти переможців", - додала alyona alyona.

Українська співачка номінована на престижну європейську премію: тепер їй потрібна підтримка

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Що тепер?

Усі переможці будуть оголошені на церемонії нагородження Music Moves Europe Awards 20 січня 2022 року.

Церемонія відбудеться під час однієї з ключових подій музичної індустрії - фестивалю-шоукейсу ESNS (Eurosonic Noorderslag) у Гронінгені.

5 переможців Music Moves Europe Awards 2022, обрані міжнародним журі, отримають по 10 тисяч євро на розбудову своєї міжнародної кар’єри.

Також журі обере переможця, який отримає Grand Jury Prize - 10 тисяч євро та ваучер на зелений тур на суму 5 тисяч євро.

Європейська публіка, яка голосуватиме на сайті, також визначить свого переможця - у категорії Public Choice Award 2022 ("Вибір публіки").

Українська співачка номінована на престижну європейську премію: тепер їй потрібна підтримка

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Як підтримати Аліну?

Відсьогодні і до початку січня меломани по всій Європі голосуватимуть, щоб обрати найцікавішого артиста у номінації Public Choice Award 2022.

Нагороду отримає номінант, який збере найбільшу кількість голосів.

Підтримати Alina Pash у MME Awards 2022 можна, проголосувавши за неї на сайті премії.

Раніше ми писали, що суперзірка світового масштабу знялася у новому кліпі Бумбоксу.

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