Украинская певица-миллионерша пришла на показ одежды из секонд-хенда (фото)

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Украинские звезды пришли на неделю детской моды в Киеве

Певица Камалия, супруга британско-украинского предпринимателя и миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура посетила детский показ мод (Junior Fashion Week), который третий год подряд проходит в Киеве.

Изюминкой детской недели моды, которая стартовала 10 октября, стало то, что первый день показа был социальным - вся одежда была сделана из перешитых вещей из барахолок и секонд-хендов.

Камалия с мужем и дочками и дизайнер Элай Рукосс (фото: пресс-служба)

Дети-дизайнеры сделали акцент на экотренде. Его основная цель: показать, что чрезмерное потребление неуместно даже на модном подиуме, а вторая жизнь вещей - нормальная практика, и даже богатые и знаменитые не стесняются носить одежду из вторсырья.

При этом себестоимость каждого образа, который демонстрировали на подиуме, не превысил 200 гривен.

Junior Fashion Week в Киеве (фото: пресс-служба)

Вместе с детьми-моделями на дефиле вышли и известные украинские ведущие - Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич и Надежда Матвеева.

На показ также вместе с сыном пришла Слава Каминская из "НеАнгелов", ведущий Андрей Джеджула и другие селебретис.

Звезды на Junior Fashion Week в Киеве (фото: пресс-служба)

Неделя детской моды продлится в Киеве до 13 октября. За четыре дня свои коллекции представят более 20 дизайнеров, средства от продажи коллекции которой будут переданы БФ "Дети Детям".