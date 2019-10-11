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Українська співачка-мільйонерка прийшла на показ одягу з секонд-хенду (фото)

STYLERЖиття    11.10.2019 - 22:42
Українська співачка-мільйонерка прийшла на показ одягу з секонд-хенду (фото)
Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Українські зірки прийшли на тиждень дитячої моди в Києві

Співачка Камалія, дружина британсько-українського підприємця і мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура відвідала дитячий показ мод (Junior Fashion Week), який третій рік поспіль проходить у Києві.

Родзинкою дитячого тижня моди, який стартував 10 жовтня, стало те, що перший день показу був соціальним - весь одяг був зроблений з перешитих речей з барахолок і секонд-хендів.

Українська співачка-мільйонерка прийшла на показ одягу з секонд-хенду (фото)

Камалія з чоловіком і доньками і дизайнер Елай Рукосс (фото: прес-служба)

Діти-дизайнери зробили акцент на экотренді. Його основна мета: показати, що надмірне споживання недоречне навіть на модному подіумі, а друге життя речей - нормальна практика, і навіть багаті і знамениті не соромляться носити одяг з вторсировини.

При цьому собівартість кожного образу, який демонстрували на подіумі, не перевищив 200 гривень.

Українська співачка-мільйонерка прийшла на показ одягу з секонд-хенду (фото)

Junior Fashion Week у Києві (фото: прес-служба)

Разом з дітьми-моделями на дефіле вийшли і відомі українські ведучі - Лілія Ребрик, Анатолій Анатоліч і Надія Матвєєва.

На показ також разом із сином прийшла Слава Камінська з "НеАнгелів", ведучий Андрій Джеджула та інші селебретіс.

Зірки на Junior Fashion Week у Києві (фото: прес-служба)

Тиждень дитячої моди триватиме в Києві до 13 жовтня. За чотири дні свої колекції представлять понад 20 дизайнерів, кошти від продажу колекції якої будуть передані БФ "Діти Дітям".

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