Большая скидка: миллионерша Камалия экономит на детях

Камалия рассказала об экономии на детях (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Украинская певица рассказала, во сколько ей обошлась подготовка детей к школе

Популярная украинская исполнительница, супруга миллионера Мохаммада Захура Камалия, которая недавно умилила сеть праздничным семейным фото, призналась, что экономит на детях. Звезда призналась, что потратила на школьные принадлежности крупную сумму. Однако, Камалия сэкономила, воспользовавшись существенной скидкой. Об этом она заявила в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Я где-то отдала со своей скидкой 7500 грн. Можно было, конечно, и поменьше поместиться, но я взяла немножко с запасом. И альбомы, и ножницы разные. Я отдала только за разные такие расскраски, тетради, пеналы, без рюкзаков… Но у меня скидка хорошая, большая скидка", — призналась Камалия.

Камалия рассказала об экономии на детях (видео: facebook.com)

Близняшки Мирабелла и Арабабелла уже отметили первый день учебы. В престижной школе The British International School in Ukraine занятия начались в конце августа. Камалия также рассказала, что они заранее побеспокоились об одежде для девочек. В заведении — строгие правила и требования даже к обуви. В школу дочек Камалии возят водитель и няня.

После появления в сети информации о том, сколько Камалия потратила на своих детей, артистка остро отреагировала в своем аккаунте в Facebook.

"Ничего не жалею для своих детей. Они растут в достатке, но я говорю с ними и о том, что есть детки, у которых нет такого количества игрушек и развлечений или чего-либо. Мои девочки в своем возрасте уже знают это и понимают. Главное, не сколько потратилось денег — а какими людьми вырастут наши дети. Спасибо, любимые журналисты, за внимание!" – написала певица.

Камалия рассказала об экономии на детях (скриншот: facebook.com)

Напомним, что ранее Камалия сообщила о смерти близкого человека.