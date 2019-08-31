ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Большая скидка: миллионерша Камалия экономит на детях

STYLERПерсоны    31.08.2019 - 19:22
Большая скидка: миллионерша Камалия экономит на детях
Камалия рассказала об экономии на детях (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Украинская певица рассказала, во сколько ей обошлась подготовка детей к школе

Популярная украинская исполнительница, супруга миллионера Мохаммада Захура Камалия, которая недавно умилила сеть праздничным семейным фото, призналась, что экономит на детях. Звезда призналась, что потратила на школьные принадлежности крупную сумму. Однако, Камалия сэкономила, воспользовавшись существенной скидкой. Об этом она заявила в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Я где-то отдала со своей скидкой 7500 грн. Можно было, конечно, и поменьше поместиться, но я взяла немножко с запасом. И альбомы, и ножницы разные. Я отдала только за разные такие расскраски, тетради, пеналы, без рюкзаков… Но у меня скидка хорошая, большая скидка", — призналась Камалия.

Камалия рассказала об экономии на детях (видео: facebook.com)

Близняшки Мирабелла и Арабабелла уже отметили первый день учебы. В престижной школе The British International School in Ukraine занятия начались в конце августа. Камалия также рассказала, что они заранее побеспокоились об одежде для девочек. В заведении — строгие правила и требования даже к обуви. В школу дочек Камалии возят водитель и няня.

После появления в сети информации о том, сколько Камалия потратила на своих детей, артистка остро отреагировала в своем аккаунте в Facebook.

"Ничего не жалею для своих детей. Они растут в достатке, но я говорю с ними и о том, что есть детки, у которых нет такого количества игрушек и развлечений или чего-либо. Мои девочки в своем возрасте уже знают это и понимают. Главное, не сколько потратилось денег — а какими людьми вырастут наши дети. Спасибо, любимые журналисты, за внимание!" – написала певица.

Большая скидка: миллионерша Камалия экономит на детях

Камалия рассказала об экономии на детях (скриншот: facebook.com)

Напомним, что ранее Камалия сообщила о смерти близкого человека.

В Украине разрешили детям учиться дома: как это будет работать Кличко: комплексная термосанация учреждений образования позволяет экономить до 50% тепла
Новости Украины школапевецКамалия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь