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Украинская певица в интервью Собчак сказала, чей Крым: "как я могу считать иначе?"

Автор: Артем Горовенко

Популярная украинская певица ЛУНА (Кристина Герасимова) напомнила всем своим фанатам, что Крым - это Украина.

Об этом артистка сказала во время интервью Ксении Собчак на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" (чтобы посмотреть все видео - проскрольте страницу до конца).

Что ЛУНА сказала о Крыме

По словам ЛУНЫ, что у нее нет задачи угодить гражданам РФ своей позицией относительно аннексированного полуострова.

Кадр из видео

"Когда меня спрашивают: "Чей Крым?", я говорю, что Крым - это Украина. В моем понимании это место, куда я с самого детства ездила с мамой и папой", - объяснила Кристина.

"Мы отдыхали в Гурзуфе. Я помню дачу Чехова, Алушту, Рабочий уголок. Теплые воспоминания... Бабушка, которая мне жарила блинчики, кормила ими, я ныряла в Черное море и плавала. Как я могу считать иначе? Для меня это так", - добавила она.

Кадр из видео

Артистка уверяет, что ее слушатели из РФ "не имеют особо претензий к ней на этот счет".

Также в интервью ЛУНА, которая дает много концертов именно в России, призналась, что связывает свое будущее с Украиной и, будучи коренной киевлянкой в нескольких поколениях, хочет жить в украинской столице, где планирует купить квартиру.

Кадр из видео

Добавим, что в интервью артистка также рассказала о причинах развода с Юрием Бардашем и призналась, что сейчас счастлива в новых отношениях.

А еще Кристина рассказала, что на последних президентских выборах голосовала за Владимира Зеленского.

"Мне он показался симпатичным... Сложный был выбор, но мне показалось это интересным", - сказала она.

Кадр из видео

К слову, во время разговора Собчак признала, что в России нет интересных артистов, которых можно было бы назвать "музыкальными революционерами".

А вот в Украине личностей, которые двигают культуру и шоу-бизнес вперед, очень и очень много.

Напомним, недавно жених Анны Тринчер рассказал, сколько он потратил на обручальное кольцо Cartier для певицы.

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Ксения СобчакНовости шоу-бизнеса