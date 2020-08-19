Украинская пенсионерка разбивает камеры в подъезде: во всем винит ФСБ (видео)

В Харькове заметили странную пожилую женщину
В Харькове пожилая женщина разбивает камеры в подъезде. Пенсионерка думает, что за ней следят сотрудники ФСБ. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook и опубликовали видео.
В видеоролике показано, как пенсионерка в капюшоне и с молотком разбивает, установленные в жилом парадном камеры видеонаблюдения. С собой женщина приносит лестницу, на которую и взбирается для уничтожения наблюдения.
"В Харькове пенсионерка постоянно разбивает камеры наблюдения в подъезде, думая, что за ней следит ФСБ", - сказано в сообщении на странице.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Отметим, что на видео в комментариях отреагировали украинцы.
Как мы ранее писали, украинская пенсионерка стала заложницей в собственной квартире: не могла пошевелиться.