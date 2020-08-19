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Українська пенсіонерка розбиває камери в під'їзді: у всьому звинувачує ФСБ (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Харкові помітили дивну жінку похилого віку

У Харкові жінка похилого віку розбиває камери в під'їзді. Пенсіонерка думає, що за нею стежать співробітники ФСБ. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook і опублікували відео.

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У відеоролику показано, як пенсіонерка в капюшоні і з молотком розбиває, встановлені в житловому парадному камери відеоспостереження. З собою жінка приносить сходи, на яку і підіймається для знищення спостереження.

"У Харкові пенсіонерка постійно розбиває камери спостереження в під'їзді, думаючи, що за нею стежить ФСБ", - сказано в повідомленні на сторінці.

Відео можна переглянути за посиланням.

Відзначимо, що на відео в коментарях відреагували українці.

  • Привіт медичній реформі в області психіатрії. І так, боюся засмутити, але "Бред корекції не підлягає!" - на жаль!
  • А сусід що говорить з цього приводу?)
  • Нехай оплачує збиток на нові камери.
  • Шизофренія. Вони впевнені, що за ними стежать, то спец служби, то інопланетяни.
  • Довелось якось поспілкуватися з шизофреніком, не відразу зрозуміла звичайно, але його потік думок це був жах.
  • Допоможіть бідній бабусі, заваріть їй двері зовні !!!

Як ми раніше писали, українська пенсіонерка стала заручницею у власній квартирі: не могла поворухнутися.

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