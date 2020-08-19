Українська пенсіонерка розбиває камери в під'їзді: у всьому звинувачує ФСБ (відео)

У Харкові жінка похилого віку розбиває камери в під'їзді. Пенсіонерка думає, що за нею стежать співробітники ФСБ. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook і опублікували відео.

У відеоролику показано, як пенсіонерка в капюшоні і з молотком розбиває, встановлені в житловому парадному камери відеоспостереження. З собою жінка приносить сходи, на яку і підіймається для знищення спостереження.

"У Харкові пенсіонерка постійно розбиває камери спостереження в під'їзді, думаючи, що за нею стежить ФСБ", - сказано в повідомленні на сторінці.

Відео можна переглянути за посиланням.

Відзначимо, що на відео в коментарях відреагували українці.

Привіт медичній реформі в області психіатрії. І так, боюся засмутити, але "Бред корекції не підлягає!" - на жаль!

А сусід що говорить з цього приводу?)

Нехай оплачує збиток на нові камери.

Шизофренія. Вони впевнені, що за ними стежать, то спец служби, то інопланетяни.

Довелось якось поспілкуватися з шизофреніком, не відразу зрозуміла звичайно, але його потік думок це був жах.

Допоможіть бідній бабусі, заваріть їй двері зовні !!!

Як ми раніше писали, українська пенсіонерка стала заручницею у власній квартирі: не могла поворухнутися.