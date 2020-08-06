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Украинская пенсионерка стала заложницей в собственной квартире: не могла пошевелиться

Хмельницкий, Четверг 06 августа 2020 13:27
Украинская пенсионерка стала заложницей в собственной квартире: не могла пошевелиться
Пенсионерка застряла в собственных дверях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Хмельницком женщина застряла в двери своей квартиры из-за мусора

Украинская пенсионерка оказалась заложницей в собственной квартире. Дело в том, что пожилая женщина не смогла пройти в дверь из-за куч мусора, который она накопила в жилище.

В доме женщины было столько хлама, что открыть двери просто было невозможно. Когда женщина вернулась домой и пыталась зайти в дом, то ее просто зажало десятками килограммов мусора. Пожилая женщина не могла пошевелиться. Об этом сообщает ТСН.

Заложницу хлама случайно увидели соседи и вызвали спасателей. Чтобы попасть в квартиру и освободить пенсионерку, они смогли попасть только через окно.

"Спасатели с помощью лестницы попали в квартиру через окно третьего этажа. Освободили из плена гражданку и передали работникам экстренной медицинской помощи", - рассказал пресс-секретарь управления ГСЧС в Хмельницкой области Виталий Гричанюк.

В данный момент женщина госпитализирована в больницу. Соседи просят украинку по возвращению вычистить свою квартиру.

В Хмельницком освободили женщину, застрявшую в квартире

Как мы ранее писали, в пятницу, 24 июля в Киеве в Деснянском районе произошел пожар в многоэтажном доме по улице Закревского, 77. По неофициальной версии - пожар произошел во время приготовления пищи.

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