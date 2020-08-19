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Украинская пенсионерка разбивает камеры в подъезде: во всем винит ФСБ (видео)

Харьков, Среда 19 августа 2020 10:21
Украинская пенсионерка разбивает камеры в подъезде: во всем винит ФСБ (видео)
В Харькове пенсионерка уничтожает камеры в подъезде (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове заметили странную пожилую женщину

В Харькове пожилая женщина разбивает камеры в подъезде. Пенсионерка думает, что за ней следят сотрудники ФСБ. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook и опубликовали видео.

В видеоролике показано, как пенсионерка в капюшоне и с молотком разбивает, установленные в жилом парадном камеры видеонаблюдения. С собой женщина приносит лестницу, на которую и взбирается для уничтожения наблюдения.

"В Харькове пенсионерка постоянно разбивает камеры наблюдения в подъезде, думая, что за ней следит ФСБ", - сказано в сообщении на странице.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что на видео в комментариях отреагировали украинцы.

  • Привет медицинской реформе в области психиатрии. И да, боюсь огорчить, но "Бред коррекции не подлежит!" - к сожалению!
  • А сосед что говорит по этому поводу?)
  • Пусть оплачивает ущерб на новые камеры
  • Шизофрения. Они уверены, что за ними следят, то спец службы, то инопланетяне.
  • Довелось как-то пообщаться с шизофреником, не сразу поняла конечно, но его поток мыслей это был ужас.
  • Помогите бедной бабушке, заварите ей дверь снаружи!!!

Как мы ранее писали, украинская пенсионерка стала заложницей в собственной квартире: не могла пошевелиться.

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