ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українська пенсіонерка розбиває камери в під'їзді: у всьому звинувачує ФСБ (відео)

Харків, Середа 19 серпня 2020 10:21
Українська пенсіонерка розбиває камери в під'їзді: у всьому звинувачує ФСБ (відео)
У Харкові пенсіонерка знищує камери в під'їзді (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові помітили дивну жінку похилого віку

У Харкові жінка похилого віку розбиває камери в під'їзді. Пенсіонерка думає, що за нею стежать співробітники ФСБ. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook і опублікували відео.

У відеоролику показано, як пенсіонерка в капюшоні і з молотком розбиває, встановлені в житловому парадному камери відеоспостереження. З собою жінка приносить сходи, на яку і підіймається для знищення спостереження.

"У Харкові пенсіонерка постійно розбиває камери спостереження в під'їзді, думаючи, що за нею стежить ФСБ", - сказано в повідомленні на сторінці.

Відео можна переглянути за посиланням.

Відзначимо, що на відео в коментарях відреагували українці.

  • Привіт медичній реформі в області психіатрії. І так, боюся засмутити, але "Бред корекції не підлягає!" - на жаль!
  • А сусід що говорить з цього приводу?)
  • Нехай оплачує збиток на нові камери.
  • Шизофренія. Вони впевнені, що за ними стежать, то спец служби, то інопланетяни.
  • Довелось якось поспілкуватися з шизофреніком, не відразу зрозуміла звичайно, але його потік думок це був жах.
  • Допоможіть бідній бабусі, заваріть їй двері зовні !!!

Як ми раніше писали, українська пенсіонерка стала заручницею у власній квартирі: не могла поворухнутися.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України пенсионерка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся