Українська пенсіонерка розбиває камери в під'їзді: у всьому звинувачує ФСБ (відео)

У Харкові помітили дивну жінку похилого віку
У Харкові жінка похилого віку розбиває камери в під'їзді. Пенсіонерка думає, що за нею стежать співробітники ФСБ. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook і опублікували відео.
У відеоролику показано, як пенсіонерка в капюшоні і з молотком розбиває, встановлені в житловому парадному камери відеоспостереження. З собою жінка приносить сходи, на яку і підіймається для знищення спостереження.
"У Харкові пенсіонерка постійно розбиває камери спостереження в під'їзді, думаючи, що за нею стежить ФСБ", - сказано в повідомленні на сторінці.
Відео можна переглянути за посиланням.
Відзначимо, що на відео в коментарях відреагували українці.
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