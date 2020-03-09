Украинская олимпийская чемпионка стала мамой

Украинская спортсменка стала мамой (Фото: pixabay.com)

В семье украинских биатлонистов родился первенец

Украинская чемпионка по биатлону Ирина Петренко (Варвинец) родила первенца 9 марта. Вице-чемпионка мира 2017 года, троекратная чемпионка Европы по биатлону, родила сына. Рост малыша – 55 см, вес -3600.

Это первый ребенок в семье Ирины Варвинец и ее супруга, тренера молодых украинских биатлонистов Алексея Петренко. Пара поженилась в 2018 году, и Ирина взяла фамилию мужа. Алексей Петренко – украинский спортсмен, биатлонист, представлял Украину на юношеских и юниорских соревнованиях.

27-летняя Ирина Варвинец – серебряный призер чемпионата мира в 2017 году в эстафете, трехкратная чемпионка Европы по биатлону, двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы, двукратный призер Универсиады.

"Ирина Петренко (Варвинец) стала мамой! Сегодня утром, в 10:30 в семье Петренко родился мальчик. Вес – 3600, рост 55 см. Самые лучшие пожелания! Пусть малыш растет здоровый и на радость родителям!" – сообщили о пополнении в семье украинских спортсменов на странице украинского биатлона в Instagram.