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Большое пополнение: 24-летняя украинка родила четверню

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 11:23
Большое пополнение: 24-летняя украинка родила четверню
Украинка родила четверню (Коллаж РБК-Украина)

Под Кропивницким молодая женщина родила одновременно четверо девочек

В Кировоградской области 24-летняя женщина родила четверню. У украинки появились на свет сразу четыре девочки. Сейчас малышки и мама чувствуют себя хорошо.Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Сообщается, что счастливым отцом четверых дочек стал спасатель. Все малышки- близнецы, родились путем кесарева сечения.

"Девочки - идентичные близнецы, родились с помощью кесарева сечения. Вес каждой из четырех сестричек около двух килограммов, рост 42-43 сантиметра", - сообщили в сюжете.

Медики сообщают, что дети и мама чувствуют себя хорошо, сейас их наблюдают врачи. Девочки родились у женщины на 32-ой неделе беременности. Естественно, перед родами украинка волновалась, но все оказалось хорошо.

"Сейчас малыши в палате интенсивной терапии под наблюдением медиков. Их 24-летняя мама рядом, восстанавливает силы в соседней палате. По состоянию здоровья все медики довольны", - уточнила ведущая.

В Кировоградской области у женщины родилась четверня (ТСН)

Напомним, что в 2026 году в Одессе женщина родила сразу пятерых детей. К сожалению, через два года отец ушел от жены с детьми.

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