ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська олімпійська чемпіонка стала мамою

STYLERЖиття    09.03.2020 - 20:12
Українська олімпійська чемпіонка стала мамою
Українська спортсменка стала мамою (Фото: pixabay.com)

У сім'ї українських біатлоністів народився первісток

Українська чемпіонка з біатлону Ірина Петренко (Варвінець) народила первістка 9 березня. Віцечемпіонка світу 2017 року, триразова чемпіонка Європи з біатлону, народила сина. Зріст малюка – 55 см, вага -3600.

Це перша дитина у родині Ірини Варвінець та її чоловіка, тренера молодих українських біатлоністів Олексія Петренка. Пара одружилася у 2018 році, і Ірина взяла прізвище чоловіка. Олексій Петренко – український спортсмен, біатлоніст, представляв Україну на юнацьких і юніорських змаганнях.

27-річна Ірина Варвинець – срібний призер чемпіонату світу у 2017 році в естафеті, триразова чемпіонка Європи з біатлону, дворазовий срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи, дворазовий призер Універсіади.

"Ірина Петренко (Варвінець) стала мамою! Сьогодні вранці, о 10:30 в сім'ї Петренко народився хлопчик. Вага – 3600, зріст 55 см. Найкращі побажання! Нехай малюк росте здоровий на радість батькам!" – повідомили про поповнення в родині українських спортсменів на сторінці українського біатлону в Instagram.

Красуня лижниця: Лілія Подкопаєва змінила спортивну кваліфікацію (фото) Енн Хетеуей народила другу дитину: фото щасливих батьків
Новини України спортсменкановорожденный
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся