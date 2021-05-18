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Українська модель полонила серце знаменитого футболіста. Він старший за неї на 26 років (фото)

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Туреччина, Вівторок 18 травня 2021 11:23
Українська модель полонила серце знаменитого футболіста. Він старший за неї на 26 років (фото) Колаж РБК-Україна: Серген Ялчин зустрічається з українською моделлю
Автор: Styler

Тренер турецького "Бешикташа" Серген Ялчин почав зустрічатися з 22-річною українською моделлю Єлизаветою Карибською. При цьому колишній футболіст старший за неї на 26 років. Після закінчення чемпіонату Туреччини 48-річний Ялчин відправився в Україну.

Про це повідомляє місцеве видання Gunboyu.

Молода Українка перебувала разом з Ялчином під час чемпіонату Туреччини і раділа разом з ним перемозі "Бешикташа" в чемпіонаті країни.

Українська модель полонила серце знаменитого футболіста. Він старший за неї на 26 років (фото)

Українська модель Єлизавета Карибська (фото: gunboyugazetesi.com.tr)

Також видно моменти, коли дівчина плакала від щастя, коли футбольний клуб її коханого вигравав.

Українська модель полонила серце знаменитого футболіста. Він старший за неї на 26 років (фото)

Українська модель Єлизавета Карибська (фото: gunboyugazetesi.com.tr)

Цікаво, що під час чемпіонату Ялчин не хотів, щоб ЗМІ писали про його стосунки з 22-річною моделлю, тому він попросив кохану закрити всі її акаунти в соцмережах.

Стало відомо, що Ялчин, який також закрив свою сторінку в Instagram і тепер знову відкрив, будує плани на відпустку з Карибською.

Зазначимо, Сергій Ялчин - турецький футболіст, який грав на позиції атакувального півзахисника. Він зіграв у кожному з чотирьох великих клубів Туреччини (в деяких з них двічі). Крім того, його часто визнають одним з кращих турецьких гравців усіх часів.

Нагадаємо, молода дружина Венсана Касселя прилетіла в Київ для зйомок в рекламі. Вона опублікувала фото і Відео зі столиці України у своєму Instagram.

Дівчина також показала вигляд зі свого готельного номера. На фотографії видно працівників, які, ймовірно, мили вікна.

Раніше українка з найбільшими грудьми зробила відверте зізнання.

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