Українська модель полонила серце знаменитого футболіста. Він старший за неї на 26 років (фото)

Тренер турецького "Бешикташа" Серген Ялчин почав зустрічатися з 22-річною українською моделлю Єлизаветою Карибською. При цьому колишній футболіст старший за неї на 26 років. Після закінчення чемпіонату Туреччини 48-річний Ялчин відправився в Україну.

Молода Українка перебувала разом з Ялчином під час чемпіонату Туреччини і раділа разом з ним перемозі "Бешикташа" в чемпіонаті країни.

Українська модель Єлизавета Карибська (фото: gunboyugazetesi.com.tr)

Також видно моменти, коли дівчина плакала від щастя, коли футбольний клуб її коханого вигравав.

Українська модель Єлизавета Карибська (фото: gunboyugazetesi.com.tr)

Цікаво, що під час чемпіонату Ялчин не хотів, щоб ЗМІ писали про його стосунки з 22-річною моделлю, тому він попросив кохану закрити всі її акаунти в соцмережах.

Стало відомо, що Ялчин, який також закрив свою сторінку в Instagram і тепер знову відкрив, будує плани на відпустку з Карибською.

Зазначимо, Сергій Ялчин - турецький футболіст, який грав на позиції атакувального півзахисника. Він зіграв у кожному з чотирьох великих клубів Туреччини (в деяких з них двічі). Крім того, його часто визнають одним з кращих турецьких гравців усіх часів.