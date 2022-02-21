Українська мрійниця з інвалідністю підкорює відоме талант-шоу світу America's Got Talent

Ярослава Чеклова, яка стала підопічною благодійного проєкту "Здійсни мрію" вирушила підкорювати світ. 15-річна українка з інвалідністю взяла участь у віртуальному прослуховуванні найпопулярнішого талант-шоу у світі - America's Got Talent Season 17.

Деталі про мужню українку, яка підкорює світ своїми танцями в колясці – читайте нижче.

У 15-річної Ясі вроджена спинномозкова грижа, тому вона пересувається на візку. Дівчина перенесла вже понад 20 операцій. До того ж 10 років тому у Ясі виявили ниркову недостатність.

Попри на все, вона впевнено рухається до здійснення своїх мрій і бажань! Танці дарують Ясі енергію життя і натхнення! А ще це можливість ненадовго забути про діагноз...

5 років тому Яся мріяла станцювати з актором і режисером, кримським татарином Ахтемом Сеїтаблаєвим. Ця мрія збулася в шоу "Танці з зірками".

У прямому ефірі, під мелодію живого оркестру Ахтем запросив дівчину на паркет! Це був сюрприз, адже Яся думала, що готує номер для чергового фестивалю. Ніжний і чуттєвий танець вразив журі - MONATIK, Катерину Кухар, Влада Яму до сліз!

15-річна Яся підкорює талант-шоу на інвалідному кріслі

Зараз дівчина продовжує займатися танцями та не пропускає жодного тренування.

Тепер у неї нова мрія - стати чемпіонкою світу зі спортивного танцю на візках. Яся бере участь у різних конкурсах та фестивалях, де займає призові місця.

Один з таких конкурсів - найвідоміше талант-шоу у світі - America's Got Talent на телеканалі NBC. Цього року прослуховування в 17 сезон шоу проходило онлайн через карантинні обмеження.

До речі, 2 роки тому Яся вже брала участь в America's Got Talent. Тоді, в Маямі дівчинку проводжала куратор "Здійсни мрію", ведуча ТСН на 1+1 Лідія Таран.

Українка на інвалідному кріслі підкорює талант-шоу

Зі своїм партнером, Денисом, Яся виступала вночі (через різницю в часі між США та Україною) і до останнього переживала, як все пройде.

У цей момент не спав навіть маленький братик Ярослави - Лукас, теж переживав! Суддям дуже сподобався виступ пари.

Вони сказали, що Яся і Денис великі молодці! Тепер залишається дочекатися результатів, які будуть навесні.

У Ясі є шанс поліпшити здоров'я - необхідна операція на хребет, вартістю 4,5 мільйона гривень.

Таких грошей у сім'ї немає, тому підключилися ТСН.Допомога. І кожен з вас може допомогти подарувати Ясі шанс на здорове майбутнє. Зробити внесок можна за цим посиланням.

15-річна українка підкорює найвідоміше шоу талантів