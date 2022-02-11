ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

11-летняя украинка установила мировой рекорд Гиннеса, сделав нереально сложный трюк (фото)

Новина українською →
Милан, Пятница 11 февраля 2022 09:55
11-летняя украинка установила мировой рекорд Гиннеса, сделав нереально сложный трюк (фото) 11-летняя София Теплая установила мировой рекорд (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Милане 11-летняя украинка София Теплая установила мировой рекорд Гиннеса. Девочка выполнила очень трудное гимнастическое движение. Она прошла 20-метровку в тройной гимнастической складке.

Об этом сообщила в Facebook ее мама Марина Теплая.

"Мировой рекорд зарегистрирован!!! Время - 10.49 сек Горжусь тобой, моя доченька", - написала счастливая мать.

Это невероятно сложное гимнастическое упражнение, когда человек прогибает тело назад вплоть до того момента, пока ноги не коснутся головы и катится вперед на большой скорости. Софии удалось сделать этот трюк за 10.49 секунд. Она побила предыдущий рекорд китаянки, потратившей на это почти на три секунды больше.

После дистанции София получила сертификат Книги рекордов Гиннеса.

"Рада, что вчера здесь в Милане все были в восторге от того, какие в Украине талантливые дети. И было очень много сказано хороших слов о нашей стране. Рада, что она смогла вписать свое имя в историю Мировых рекордсменов", - сказала ее мама.

Также женщина добавила, что рекорд не был основной целью малышки.

"Хоть и рекорд Гиннеса - не был основной целью для Софии. Ее туда пригласили сами организаторы, они видели ее выступления на фестивалях, и они же предложили номинацию рекорда. Но вчера во всей этой атмосфере она поняла, что сделала большое и важное дело", - резюмировала Марина Теплая.

11-летняя украинка установила мировой рекорд Гиннеса, сделав нереально сложный трюк (фото)11-летняя украинка установила мировой рекорд Гиннеса, сделав нереально сложный трюк (фото)11-летняя украинка установила мировой рекорд Гиннеса, сделав нереально сложный трюк (фото)

София Теплая установила мировой рекорд (фото: facebook.com/press.kotovsk)

Как мы ранее писали, 4-летняя гимнастка поразила опаснейшим трюком и попала в Книгу рекордов Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
рекорд
LITE
"Сделаю счастливой себя": Ким Кардашьян дала интервью для Vogue
"Сделаю счастливой себя": Ким Кардашьян дала интервью для Vogue