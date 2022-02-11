11-летняя украинка установила мировой рекорд Гиннеса, сделав нереально сложный трюк (фото)

"Мировой рекорд зарегистрирован!!! Время - 10.49 сек Горжусь тобой, моя доченька", - написала счастливая мать.

Это невероятно сложное гимнастическое упражнение, когда человек прогибает тело назад вплоть до того момента, пока ноги не коснутся головы и катится вперед на большой скорости. Софии удалось сделать этот трюк за 10.49 секунд. Она побила предыдущий рекорд китаянки, потратившей на это почти на три секунды больше.

После дистанции София получила сертификат Книги рекордов Гиннеса.

"Рада, что вчера здесь в Милане все были в восторге от того, какие в Украине талантливые дети. И было очень много сказано хороших слов о нашей стране. Рада, что она смогла вписать свое имя в историю Мировых рекордсменов", - сказала ее мама.

Также женщина добавила, что рекорд не был основной целью малышки.

"Хоть и рекорд Гиннеса - не был основной целью для Софии. Ее туда пригласили сами организаторы, они видели ее выступления на фестивалях, и они же предложили номинацию рекорда. Но вчера во всей этой атмосфере она поняла, что сделала большое и важное дело", - резюмировала Марина Теплая.

София Теплая установила мировой рекорд (фото: facebook.com/press.kotovsk)