Украинская блогерша рекламирует проект российского бизнесмена и называет РФ нашей страной

Диана Бакид, популярная блогерша с Харькова, вляпалась в скандал. Дело в том, что девушка у себя в Instagram рекламирует проект российского бизнесмена Дмитрия Давыдова "20 идей по развитию России" и называет РФ нашей страной.
Подробней об инциденте - читайте в материале Styler ниже.
В своем посте она похвалила российского предпринимателя Давыдова.
"Гордиться нашей страной можно лишь потому, что в ней есть еще сильные умы… Считаю, что такой проект - большой подарок для нашего государства и оно должно его поддержать!" - написала Диана.
Правда потом она свой пост удалила, но интернет помнит все.
Скриншот с Instagram
Отметим, что Диана Бакид недавно приняла участие в телешоу "Супермама" на телеканале "СТБ". В Instagram у нее 1 миллион подписчиков.
Диана Бакид (фото: instagram.com/diana_bakid_official)
Напомним, молодая блогерша из Киевской области в прямом эфире спела гимн России. Позже она извинилась за свои действия и заявила, что многие делают "еще хуже".
Девушка также пожаловалась на то, что ее номер телефона опубликовали в некоторых пабликах, после чего с анонимных номеров начали поступать угрозы.
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