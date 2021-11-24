Украинская блогерша рекламирует проект российского бизнесмена и называет РФ нашей страной

В своем посте она похвалила российского предпринимателя Давыдова.

"Гордиться нашей страной можно лишь потому, что в ней есть еще сильные умы… Считаю, что такой проект - большой подарок для нашего государства и оно должно его поддержать!" - написала Диана.

Правда потом она свой пост удалила, но интернет помнит все.

Скриншот с Instagram

Отметим, что Диана Бакид недавно приняла участие в телешоу "Супермама" на телеканале "СТБ". В Instagram у нее 1 миллион подписчиков.

Диана Бакид (фото: instagram.com/diana_bakid_official)