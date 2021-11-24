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Українська блогерка рекламує проєкт російського бізнесмена і називає РФ нашою країною

Автор: Styler

Діана Бакід, популярна блогерка з Харкова, вляпалася в скандал. Справа в тому, що дівчина у себе в Instagram рекламує проєкт російського бізнесмена Дмитра Давидова "20 ідей з розвитку Росії" і називає РФ нашою країною.

Детальніше про інцидент - читайте в матеріалі Styler нижче.

У своєму пості вона похвалила російського підприємця Давидова.

"Пишатися нашою країною можна лише тому, що в ній є ще сильні уми... вважаю, що такий проєкт - великий подарунок для нашої держави і вона повинна його підтримати!" - написала Діана.

Правда потім вона свій пост видалила, але інтернет пам'ятає все.

Скріншот з Instagram

Зазначимо, що Діана Бакід нещодавно взяла участь у телешоу "Супермама" на телеканалі "СТБ". В Instagram у неї 1 мільйон фоловерів.

Діана Бакід (фото: instagram.com/diana_bakid_official)

Нагадаємо, молода блогерка з Київської області в прямому ефірі заспівала гімн Росії. Пізніше вона вибачилася за свої дії і заявила, що багато хто робить "ще гірше".

Дівчина також поскаржилася на те, що її номер телефону опублікували в деяких пабліках, після чого з анонімних номерів почали надходити погрози.

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Харківблогер