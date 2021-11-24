Українська блогерка рекламує проєкт російського бізнесмена і називає РФ нашою країною

У своєму пості вона похвалила російського підприємця Давидова.

"Пишатися нашою країною можна лише тому, що в ній є ще сильні уми... вважаю, що такий проєкт - великий подарунок для нашої держави і вона повинна його підтримати!" - написала Діана.

Правда потім вона свій пост видалила, але інтернет пам'ятає все.

Скріншот з Instagram

Зазначимо, що Діана Бакід нещодавно взяла участь у телешоу "Супермама" на телеканалі "СТБ". В Instagram у неї 1 мільйон фоловерів.

Діана Бакід (фото: instagram.com/diana_bakid_official)