Українська блогерка рекламує проєкт російського бізнесмена і називає РФ нашою країною

Діана Бакід, популярна блогерка з Харкова, вляпалася в скандал. Справа в тому, що дівчина у себе в Instagram рекламує проєкт російського бізнесмена Дмитра Давидова "20 ідей з розвитку Росії" і називає РФ нашою країною.
Детальніше про інцидент - читайте в матеріалі Styler нижче.
У своєму пості вона похвалила російського підприємця Давидова.
"Пишатися нашою країною можна лише тому, що в ній є ще сильні уми... вважаю, що такий проєкт - великий подарунок для нашої держави і вона повинна його підтримати!" - написала Діана.
Правда потім вона свій пост видалила, але інтернет пам'ятає все.
Скріншот з Instagram
Зазначимо, що Діана Бакід нещодавно взяла участь у телешоу "Супермама" на телеканалі "СТБ". В Instagram у неї 1 мільйон фоловерів.
Діана Бакід (фото: instagram.com/diana_bakid_official)
Нагадаємо, молода блогерка з Київської області в прямому ефірі заспівала гімн Росії. Пізніше вона вибачилася за свої дії і заявила, що багато хто робить "ще гірше".
Дівчина також поскаржилася на те, що її номер телефону опублікували в деяких пабліках, після чого з анонімних номерів почали надходити погрози.
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