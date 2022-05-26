Украинская блогерша рекламирует платье на фоне разрушенных домов: детали скандала

Детали скандала

"Мне кажется, каждая украинка уже представила себя в этот день и подготовила "победное" платье. У меня теперь есть такая возможность от украинского бренда mon_blanche и я дарю вам промокод на скидку 7%", - написала Глостер под фото на фоне разрушенных оккупантами домов.

Диана Глостер рекламирует платье на украинских руинах (фото: instagram.com/dianagloster)

Отметим, что после того, как на фото обратили внимание в соцсетях, Глостер закрыла свой аккаунт. На ее профиль подписаны почти полмиллиона человек.

Кто такая Диана Глостер

Диана Глостер (Сиротина) – украинская актриса и певица. Она родилась в Киеве 26 августа 1993 года.

Кроме музыки и актерского мастерства Диана является одной из самых известных отечественных блогеров, в своих видеороликах на YouTube она рассказывает о современной моде, стиле, макияже и прическах. Также она известна, как фотомодель.

Диана Глостер (фото: tochka.net)