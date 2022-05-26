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Українська блогерка рекламує сукню на тлі зруйнованих будинків: деталі скандалу

Українська блогерка рекламує бренд одягу на руїнах (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Українська співачка і блогерка Діана Глостер вирішила зробити рекламу бренду одягу, сфотографувавшись в їх сукні на руїнах будинків.

Фото в наряді вона розмістила в Instagram.

Деталі скандалу

"Мені здається, кожна українка вже представила себе в цей день і підготувала "переможну" сукню. У мене тепер є така можливість від українського бренду mon_blanche і я дарую вам промокод на знижку 7%", - написала Глостер під фото на тлі зруйнованих окупантами будинків.

Діана Глостер рекламує сукню на українських руїнах (фото: instagram.com/dianagloster)

Відзначимо, що після того, як на фото звернули увагу в соцмережах, Глостер закрила свій аккаунт. На її профіль підписані майже півмільйона людей.

Хто така Діана Глостер

Діана Глостер (Сиротина) - українська актриса і співачка. Вона народилася в Києві 26 серпня 1993 року.

Крім музики та акторської майстерності Діана є однією з найвідоміших вітчизняних блогерів, у своїх відеороликах на YouTube вона розповідає про сучасну моду, стиль, макіяж і зачіски. Також вона відома, як фотомодель.

Діана Глостер (фото: tochka.net)

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