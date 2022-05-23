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В Днепре продавали "сепарские" футболки: детали скандала (видео)

Новина українською →
Днепр, Понедельник 23 мая 2022 17:57
В Днепре продавали "сепарские" футболки: детали скандала (видео) Коллаж РБК-Украина: в магазине Днепра заметили футболку с картой Украины без Крыма
Автор: Владимир Костырин

В одном из магазинов одежды в Днепре заметили среди полок с товарами футболки с принтом неправильной карты Украины - без оккупированного Россией крымского полуострова. Представители торговой точки после замечания возмущенных граждан принесли публичные извинения за досадный инцидент.

Об этом передает местное издание "Днепровская панорама".

Случай произошел в магазине на улице Академика Образцова в Индустриальном районе. Отметим, что футболка с некорректной картой находилась среди другой продукции с патриотической тематикой, и повесили ее прямо у витрины.

Посетители пожаловались администрации магазина и потребовали объяснений.

Футболку "без Крыма" сразу убрали, и вскоре представитель бутика записала видеообращение, в котором принесла извинения за такую ошибку.

Она рассказала, что магазин дал заказ на патриотические футболки, и получил товар из Турции. В поставке среди прочей продукции оказался неприятный "сюрприз" - изображение не целостной карты нашей страны.

"Я дико извиняюсь за эту ошибку, которую я недосмотрела. Больше подобного не повторится. Слава Украине, мы очень любим эту страну. И слава нашим ВСУ, которые нас берегут" - сказала на камеру представитель магазина.

Видео: в магазине Днепра извинились за продажу футболки с принтом Украины без Крыма

В Днепре продавали &quot;сепарские&quot; футболки: детали скандала (видео)В Днепре продавали &quot;сепарские&quot; футболки: детали скандала (видео)

В Днепре в магазине одежды нашли футболку с принтом Украины без Крыма (фото: dnpr.com.ua)

Ранее мы писали, как в мире распространяется тренд на все украинское, и как известные модельные дома представляют коллекцию одежду в желто-голубых оттенках, на сайтах полно футболок с изображением президента Зеленского, а также с медиа-персонами.

Напомним, ранее один из образовательных порталов в Украине вляпался в скандал из-за "российского" Крыма.

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