Украинская блогерша назвала Львов "дырой", а горожан "дикими": видео скандала

Так, за девушкой под ником "wildger" следит 20,8 тыс. пользователей.

Во время отдыха девушке стало обидно, что она скоро уезжает домой.

"Сижу, прям такая печаль на меня навалила. Я просто понимаю, что мой отдых подходит к концу. Еще две недели и обратно во Львов, в эту дыру. Очень обидно", — говорит девушка на видео в "сториз".

Кроме того, на другом ролике она объяснила свою позицию тем, что во Львове "люди немножко дикие".

"Львовяне, начните меняться изнутри. Потому что, например, возьмем другие города - нет у них такого, если ты будешь разговаривать на русском языке, то с тобой общаться не будут. Я когда-то думала, что это миф. Нет, это правда, оно так и есть", — заявила блогер.

Также она говорит, что в других городах люди "более открытые, добрые". А во Львове все "в коконе сидят, всего боятся сказать или сделать, потому что "а что люди скажут?".

Из-за этого девушка столкнулась с большим количеством хейта в свою сторону. Поэтому она через некоторое время закрыла страницу в Instagram.