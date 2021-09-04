Українська блогерша назвала Львів "дірою", а містян "дикими": відео скандалу

Так, за дівчиною під ніком "wildger" стежить 20,8 тис.користувачів.

Під час відпочинку дівчині стало прикро, що вона скоро їде додому.

"Сиджу, прям така журба на мене навалила. Я просто розумію, що мій відпочинок добігає кінця. Ще два тижні і назад до Львова, в цю діру. Дуже прикро", — каже дівчина на відео в "сторіз".

Окрім того, на іншому ролику вона пояснила свою "позицію" тим, що у Львові "люди трішечки дикі".

"Львів'яни, почніть мінятися зсередини. Тому що, наприклад, візьмемо інші міста - нема в них такого, якщо ти будеш розмовляти російською мовою, то з тобою спілкуватися не будуть. Я колись думала, що це міф. Ні, це правда, воно так і є", — заявила блогерка.

Також вона каже, що в інших містах люди "більш відкриті, добрі". А у Львові всі "в коконі сидять, всього бояться - сказати або зробити, тому що "а що люди скажуть?".

Через це дівчина зіткнулася з великою кількістю хейту у свою сторону. Тому вона через деякий час закрила сторінку в Instagram.