Украинская блогерша назвала Львов "дырой", а горожан "дикими": видео скандала

Украинский блогер Карина Беда "отличилась" оскорблениями в адрес своего родного города Львов. В частности, во время отдыха она сказала, что она не хочет возвращаться в эту "дыру".

О городе девушка высказалась на своей странице в Instagram , которую она через некоторое время закрыла, когда на нее нахлынула волна хейта.

Так, за девушкой под ником "wildger" следит 20,8 тыс. пользователей.

Во время отдыха девушке стало обидно, что она скоро уезжает домой.

"Сижу, прям такая печаль на меня навалила. Я просто понимаю, что мой отдых подходит к концу. Еще две недели и обратно во Львов, в эту дыру. Очень обидно", — говорит девушка на видео в "сториз".

Кроме того, на другом ролике она объяснила свою позицию тем, что во Львове "люди немножко дикие".

"Львовяне, начните меняться изнутри. Потому что, например, возьмем другие города - нет у них такого, если ты будешь разговаривать на русском языке, то с тобой общаться не будут. Я когда-то думала, что это миф. Нет, это правда, оно так и есть", — заявила блогер.

Также она говорит, что в других городах люди "более открытые, добрые". А во Львове все "в коконе сидят, всего боятся сказать или сделать, потому что "а что люди скажут?".

Из-за этого девушка столкнулась с большим количеством хейта в свою сторону. Поэтому она через некоторое время закрыла страницу в Instagram.