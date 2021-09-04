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Українська блогерша назвала Львів "дірою", а містян "дикими": відео скандалу

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Львів, Субота 04 вересня 2021 20:25
Українська блогерша назвала Львів "дірою", а містян "дикими": відео скандалу Блогерка обізвала Львів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська блогерка Карина Біда "відзначилася" образами на адресу свого рідного міста Львів. Зокрема, під час відпочинку вона сказала, що вона не хоче повертатися у цю "діру".

Про місто дівчина висловилась на своїй сторінці в Instagram, яку вона через деякий час закрила, коли на неї нахлинула хвиля хейту.

Так, за дівчиною під ніком "wildger" стежить 20,8 тис.користувачів.

Під час відпочинку дівчині стало прикро, що вона скоро їде додому.

"Сиджу, прям така журба на мене навалила. Я просто розумію, що мій відпочинок добігає кінця. Ще два тижні і назад до Львова, в цю діру. Дуже прикро", — каже дівчина на відео в "сторіз".

Окрім того, на іншому ролику вона пояснила свою "позицію" тим, що у Львові "люди трішечки дикі".

"Львів'яни, почніть мінятися зсередини. Тому що, наприклад, візьмемо інші міста - нема в них такого, якщо ти будеш розмовляти російською мовою, то з тобою спілкуватися не будуть. Я колись думала, що це міф. Ні, це правда, воно так і є", — заявила блогерка.

Також вона каже, що в інших містах люди "більш відкриті, добрі". А у Львові всі "в коконі сидять, всього бояться - сказати або зробити, тому що "а що люди скажуть?".

Через це дівчина зіткнулася з великою кількістю хейту у свою сторону. Тому вона через деякий час закрила сторінку в Instagram.

Раніше ми повідомляли, що блогерка показала свою ненависть до української мови.

Також студентка з Харкова нецензурно висловилась про українську мову.

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