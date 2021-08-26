ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинская актриса шокирована сервисом Укрзализныци: белье цвета асфальта и черные окна

Новина українською →
Четверг 26 августа 2021 10:06
Украинская актриса шокирована сервисом Укрзализныци: белье цвета асфальта и черные окна Украинская актриса возмутилась сервисом Укрзализныци (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця в последнее время собирает на себя очень много жалоб. Условия в поезде Бердянск - Киев не исключение.

На ужасное состояние поезда пожаловалась на своей странице в Facebook актриса Днепровского академического театра драмы и комедии Елена Володина.

По словам актрисы, постельное белье ей выдали с дырками. Она попросила проводника поменять его и он принес новое. Но его состояние біло не лучше.

"Поменял. Она вся такая. Еще и цвета "сухой асфальт". Комплект белья, видимо, ровесник нашей Именинницы. И что-то мне подсказывает, что еще 30 лет будет служить людям", - написала Елена в комментариях к посту.

Актриса опубликовала фото постели, на которые без слез не взглянешь.

Украинская актриса шокирована сервисом Укрзализныци: белье цвета асфальта и черные окнаУкраинская актриса шокирована сервисом Укрзализныци: белье цвета асфальта и черные окнаПостель в поезде Бердянск - Киев (фото: Елена Володина/Facebook)

Также артистка показала, какие грязные в купе окна.

Украинская актриса шокирована сервисом Укрзализныци: белье цвета асфальта и черные окнаОкна в поезде Бердянск - Киев (фото: Елена Володина/Facebook)

В комментариях к посту Володина отметила, что кульминацией проезда в поезде стало опоздание его к месту назначения на 40 минут.

"И контрольный: опоздание на 40 минут. И ни одного извинения. Как, так и надо", - написала она.

Как мы писали ранее, TAYANNA пожаловалась на ужасные условия в поезде Укрзализныци.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
LITE
Праздник 26 августа: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 26 августа: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины