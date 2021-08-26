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Українська актриса шокована сервісом Укрзалізниці: білизна кольору асфальту і чорні вікна

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Четвер 26 серпня 2021 10:06
Українська актриса шокована сервісом Укрзалізниці: білизна кольору асфальту і чорні вікна Українська актриса обурилася сервісом Укрзалізниці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця останнім часом збирає на себе дуже багато скарг. Умови в поїзді Бердянськ - Київ не виняток.

На жахливий стан поїзда поскаржилася на своїй сторінці в Facebook актриса Дніпровського академічного театру драми і комедії Олена Володіна.

За словами актриси, постільну білизну їй видали з дірками. Вона попросила провідника поміняти її і він приніс нову. Але стан був не кращим.

"Поміняли. Вона вся така. Ще й кольору "сухий асфальт". Комплект білизни, мабуть, ровесник нашої іменинниці. І щось мені підказує, що ще 30 років буде служити людям", - написала Олена в коментарях до посту.

Актриса опублікувала фото білизни, на які без сліз не поглянеш.

Українська актриса шокована сервісом Укрзалізниці: білизна кольору асфальту і чорні вікнаУкраїнська актриса шокована сервісом Укрзалізниці: білизна кольору асфальту і чорні вікнаПостіль в поїзді Бердянськ - Київ (фото: Олена Володіна / Facebook)

Також артистка показала, які брудні в купе вікна.

Українська актриса шокована сервісом Укрзалізниці: білизна кольору асфальту і чорні вікнаВікна в поїзді Бердянськ - Київ (фото: Олена Володіна / Facebook)

У коментарях до посту Володіна зазначила, що кульмінацією проїзду в поїзді стало запізнення його до місця призначення на 40 хвилин.

"І контрольний: запізнення на 40 хвилин. І жодного вибачення. Як, так і треба", - написала вона.

Як ми писали раніше, TAYANNA поскаржилася на жахливі умови у поїзді Укрзалізниці.

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Укрзалізниця
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