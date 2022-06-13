С Украиной в сердце и российским рублем в кармане: украинцы массово отказываются от Yves Rocher

Yves Rocher - французская компания, которая специализируется на производстве косметики и парфюмерии, а также владеет многим косметическими салонами. Существует с 1959 года. На международных рынках существует с начала 90-х. Магазины и салоны этой компании есть в Украине, России и Беларуси.

После полномасштабного вторжения России в Украину, украинские магазины временно приостановили свою работу, но в начале апреля сайт и бутики снова начали работать - в тех регионах, где это возможно.

А на главных страницах Yves Rocher Украина появились тексты о волонтерской помощи и "Украина в сердце!"

Yves Rocher пытается усидеть на всех стульях

Однако выяснилось, что компания не прекратила свое сотрудничество с Россией и Беларусью и активно продает там свою продукцию. Ни один магазин не был закрыт, а цены на товары были заморожены на уровне 2021 года.

"С Украиной в сердце - с рублем в кармане. Я пользовалась косметикой Yves Rocher более 10 лет. Практически вся моя полочка в ванной состояла из их продукции. Больше ее там не будет. Так как французы на всех уровнях решили умостить с**аку на два стула - и, как оказалось, поборники экологии, адепты органики и сажатели миллиона деревьев тоже", - написала на своей странице в Facebook Леся Иванова.

Она отметила, что компания высказала свое осуждение и очень поддерживает украинцев, а еще много жертвует. Но при этом прекрасно чувствует себя на российском и белорусском рынке.

И тут все дело в простой арифметике: В Украине работает 90 магазинов Yves Rocher, в России - 440 бутиков и 20 салонов. Еще чуть более 30 магазинов в Беларуси.

И это огромная сумма дохода, которая является решающей для бизнесменов. С этой суммы будет много налогов, а значит - они пойдут в казну РФ, а значит и на производство ракет, которыми Россия обстреливает Украину и убивает мирных жителей.

Стоит отметить, что таки публикаций в украинском Facebook появляется все больше и больше. Клиенты массово отказывают популярного французского бренда.

Пришло время искать замену ванильному спрею.

Минус масло для волос.

Не использую их давно и принципиально. Как раз узнала о салонах в России.

Больше ни ногой в их магазин

Принципиально не буду покупать у тех, кто спонсирует горе в Украине

Позиция Yves Rocher Украина

В украинском филиале компании отмечают, что им самим неприятно, что Yves Rocher продолжает работать с РФ. И уверяют, что весь коллектив компании - преданы Украине.

"По поводу болезненного вопроса - на данный момент в РФ еще ведется деятельность другими подразделениями компании, и нам этот вопрос болит. Но уже сейчас приостановлено любое развитие и инвестиции бренда в РФ. Мы верим, что победа близко. Сейчас мы делаем то, что должны - поддерживаем Украину, помогаем ТрО и волонтерам. С первых дней мы мобилизовались, чтобы предоставлять гуманитарную помощь", - сказано в сообщении.