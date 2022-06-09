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С Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корни

Новина українською →
Четверг 09 июня 2022 19:39
С Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корни Милла Йовович (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Голливудская актриса и известная модель Милла Йовович, которая родилась в Киеве и в возрасте 5 лет переехала с родителями в США, никогда не забывала о своих корнях и не стеснялась их. Во время полномасштабного вторжения России в Украину она также не осталась в стороне и выразила украинцам свою поддержку и любовь.

Предлагаем посмотреть ниже на самые милые и яркие фото звезды, которыми она делится в сети.

В более ранних интервью Милла так говорила о своем трудолюбии: "Я украинская девушка, поэтому умею много работать".

Она приняла близко к сердцу события на Майдане: в своем официальном фейсбук-аккаунте Йовович не раз подчеркивала, что не имеет интереса к политике, но сделает все, что в ее силах, чтобы помочь невинным людям, детям и старикам, а также раненым соотечественникам. Тогда она координировала сбор денег и информации о пострадавших.

В первые дни после вторжения РФ в Украину 24 февраля актриса призналась, что события в ее родной стране ошеломили ее и разбили ей сердце. Она также призвала помогать украинцам и оставила контакты благотворительных фондов.

А в июне Милла записала видеообращение к украинцам со словами поддержки и любви. Она поблагодарила наших воинов, которые сражаются за свободу и отметила, что она любит и молится за народ Украины.

Смотрите яркие фото уроженки Киева Миллы Йовович:

С Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниС Украиной в сердце: яркие фото Миллы Йовович, которая не забывает свои корниМилла Йовович - голливудская красотка с украинскими корнями (фото: instagram.com/millajovovich)

Ранее мы публиковали нежные фото канадской актрисы украинского происхождения Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцем.

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Милла Йовович
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