Талантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцем

Канадская актриса и режиссер украинского происхождения Кэтрин Винник, исполнившая роль Лагерты в сериале "Викинги", не раз признавалась, что гордится тем , откуда она родом и даже немного говорит по-украински. Не осталась она в стороне и после вторжения России в Украину 24 февраля.

Styler предлагает посмотреть на нежные фото знаменитости, которая поддерживает Украину всем сердцем.

Перед Днем Независимости 2021 44-летняя Кэтрин впервые побывала в Украине и посетила Киев. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделала яркие кадры в столице.

Родители звезды являются потомками выходцев с Украины, оба родились в Германии, куда в 1940-е годы их семьи бежали от советской власти. Вскоре перебрались в Канаду.

Свое отношение к российской военной агрессии Кэтрин Винник выразила четко еще в 2015 году.

"Я думаю, что Украина переживает очень важные времена. Очень важно, что украинцы держатся друг друга, борясь за свободу и демократические ценности. Сильно болею за и поддерживаю ее стремление. Верю, что это все сделает Украину сильнее, и все завершится триумфом", - из интервью 2015 года.

С тех пор Винник не раз публично высказывала поддержку своей исторической родине.

Смотрите нежные фото Кэтрин Винник:

Кэтрин Винник - настоящая красотка (фото: instagram.com/katherynwinnick)