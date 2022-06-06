ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Талантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцем

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 20:41
Талантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцем Кэтрин Винник (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Канадская актриса и режиссер украинского происхождения Кэтрин Винник, исполнившая роль Лагерты в сериале "Викинги", не раз признавалась, что гордится тем, откуда она родом и даже немного говорит по-украински. Не осталась она в стороне и после вторжения России в Украину 24 февраля.

Styler предлагает посмотреть на нежные фото знаменитости, которая поддерживает Украину всем сердцем.

Перед Днем Независимости 2021 44-летняя Кэтрин впервые побывала в Украине и посетила Киев. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделала яркие кадры в столице.

Родители звезды являются потомками выходцев с Украины, оба родились в Германии, куда в 1940-е годы их семьи бежали от советской власти. Вскоре перебрались в Канаду.

Свое отношение к российской военной агрессии Кэтрин Винник выразила четко еще в 2015 году.

"Я думаю, что Украина переживает очень важные времена. Очень важно, что украинцы держатся друг друга, борясь за свободу и демократические ценности. Сильно болею за и поддерживаю ее стремление. Верю, что это все сделает Украину сильнее, и все завершится триумфом", - из интервью 2015 года.

С тех пор Винник не раз публично высказывала поддержку своей исторической родине.

Смотрите нежные фото Кэтрин Винник:

Талантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцемТалантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцем

Талантливая красавица с завораживающим взглядом: нежные фото Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину всем сердцем

Кэтрин Винник - настоящая красотка (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Напомним, что наша звезда "Викингов" Кэтрин Винник поддержала Украину красноречивыми фото еще до полномасшабного вторжения РФ 24 февраля.

Мы также писали, что Кэтрин надела вышиванку и впервые показала уникальные фото украинской родни.

Читайте РБК-Украина в Google News
звезды шоу-бизнеса
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее