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З Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє коріння

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Четвер 09 червня 2022 19:39
З Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє коріння Мілла Йовович (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Голлівудська актриса і відома модель Мілла Йовович, яка народилася в Києві і у віці 5 років переїхала з батьками в США, ніколи не забувала про своє коріння і не соромилася його. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона також не залишилася осторонь і висловила українцям свою підтримку і любов.

Пропонуємо переглянути нижче наймиліші і яскраві фото зірки, якими вона ділиться в мережі.

У більш ранніх інтерв'ю Мілла так говорила про свою працьовитість: "Я українська дівчина, тому вмію багато працювати".

Вона прийняла близько до серця події на Майдані: у своєму офіційному фейсбук-акаунті Йовович не раз підкреслювала, що не має інтересу до політики, але зробить все, що в її силах, щоб допомогти невинним людям, дітям і людям похилого віку, а також пораненим співвітчизникам. Тоді вона координувала збір грошей та інформації про постраждалих.

У перші дні після вторгнення РФ в Україну 24 лютого актриса зізналася, що події в її рідній країні приголомшили її і розбили їй серце. Вона також закликала допомагати українцям і залишила контакти благодійних фондів.

А в червні Мілла записала відеозвернення до українців зі словами підтримки і любові. Вона подякувала нашим воїнам, які борються за свободу і зазначила, що вона любить і молиться за народ України.

Дивіться яскраві фото уродженки Києва Мілли Йовович:

З Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняЗ Україною в серці: яскраві фото Мілли Йовович, яка не забуває своє корінняМілла Йовович - голлівудська красуня з українським корінням (фото: instagram.com/millajovovich)

Раніше ми публікували ніжні фото канадської актриси українського походження Кетрін Винник, яка підтримує Україну всім серцем.

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Милла Йовович
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