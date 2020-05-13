У украинок массово требуют деньги за роды: медицинская реформа не действует

У украинок требуют деньги за роды после медицинской реформы (коллаж: РБК-Украина)

Украинки жалуются, что несмотря на медицинскую реформу с них требуют деньги за роды

Украинские женщины говорят, что от них и дальше требуют деньги за помощь при родах. И это при том, что с 1 апреля в Украине действует программа "Медицинская помощь при родах". Национальная служба здоровья Украины взяла на себя обязательства оплачивать медучреждениям каждые принятые роды.

За каждые принятые роды больницы получают 8 136 гривен. При этом общий бюджет программы составляет 1,6 миллиарда гривен. Роженица должна только брать с собой вещи индивидуального пользования для себя и ребенка.

Но на практике все выглядит совсем иначе. У женщин, которые рожали в больницах, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины, спросили, требовали ли от них деньги за медицинскую помощь. Об этом сообщает газета "Експрес".

Людмила Сюренко, которая 24 апреля родила через кесарево сечение в Нежине, рассказала, что все препараты она покупала сама. Та же самая ситуация произошла и с Александрой Гутник из Львова. Женщина отметила, что ей сказали о том, что несмотря на реформу их больнице деньги не выделили и все нужно оплачивать самой.

Виктория Кишинская рожала во Львове и ей после кесарева сечения пришлось покупать лекарства. Ежедневно она тратила не менее 1 600 гривен. Кроме того, операционный пакет нужно было купить в аптеке за 6 тысяч гривен.

При этом одна роженица рассказала, что ей ничего не пришлось покупать, когда она 4 апреля рожала во Львове. Она не платила за пребывание в палате и за вакцинацию тоже.

Женщин призывают не молчать и сообщать о нарушениях в Национальную службу здоровья Украины.

Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов рассказал про тарифы на роды в Украине.