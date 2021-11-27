Украинке удалили пятисантиметровую опухоль мозга: медики провели сложнейшую операцию

Так, пациентка Наталья шла по улице, когда ей внезапно ослабели конечности и она упала. Отмечается, что тогда в глазах у женщины были страх и ужас. Скорую вызвали прохожие, незнакомые люди.

После обследования был установлен диагноз – рак мозга. Все время у женщины находились ее 13-летняя дочь и 29-летний сын.

"Команда нейрохирургов - Андрей Сирко, Вадим ботиков – пошли на сложную пятичасовую операцию", – написал Сергей Рыженко.

В Днепре нейрохирурги удалили 58-летней пациентке пятисантиметровую опухоль мозга (facebook.com/rsa)

Врачи в важной зоне левого полушария удалили пятисантиметровую опухоль.

Через неделю после операции женщина уже ходила по отделению и строила дальнейшие планы на жизнь.

"Для наших нейрохирургов операционная-одна из самых красивых вещей в их жизни. Они не поддаются иллюзиям, делают все так, чтобы не было разочарований", - добавил медик.