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Украинке удалили пятисантиметровую опухоль мозга: медики провели сложнейшую операцию

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре в областной больнице им. И. И. Мечникова нейрохирурги удалили 58-летней пациентке пятисантиметровую опухоль мозга.

О сверхсложной операции рассказал генеральный директор больницы Сергей Рыженко в Facebook.

Так, пациентка Наталья шла по улице, когда ей внезапно ослабели конечности и она упала. Отмечается, что тогда в глазах у женщины были страх и ужас. Скорую вызвали прохожие, незнакомые люди.

После обследования был установлен диагноз – рак мозга. Все время у женщины находились ее 13-летняя дочь и 29-летний сын.

"Команда нейрохирургов - Андрей Сирко, Вадим ботиков – пошли на сложную пятичасовую операцию", – написал Сергей Рыженко.

В Днепре нейрохирурги удалили 58-летней пациентке пятисантиметровую опухоль мозга (facebook.com/rsa)

Врачи в важной зоне левого полушария удалили пятисантиметровую опухоль.

Через неделю после операции женщина уже ходила по отделению и строила дальнейшие планы на жизнь.

"Для наших нейрохирургов операционная-одна из самых красивых вещей в их жизни. Они не поддаются иллюзиям, делают все так, чтобы не было разочарований", - добавил медик.

Ранее мы сообщали, что украинцу ампутировали ноги из-за осложнений от коронавируса.

Также мы писали, что во Львове у пациента во время приема у врача остановилось сердце.

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