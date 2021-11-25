Украинцу ампутировали ноги из-за осложнений от коронавируса: COVID поражает еще и сосуды (фото)

В Ровенской области в Вараській многопрофильной больнице пациенту, которому более 60 лет, ампутировали ноги из-за осложнений от COVID-19.

Об этом сообщили на странице медучреждения в Facebook .

Врачи рассказали, что у пациента диагностировали тромбоз артерии нижних конечностей без патологического атеросклеротического фона, который был вызван коронавирусом.

Специалисты отмечают, что коронавирус поражает сосуды и вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела.

"Коронавирус, кроме легких, поражает еще и сосуды. В сосудах образуется сгусток крови и он закупоривает поставки крови в органы. Чаще всего такие тромбы, которые невозможно удалить, образуются в конечностях или кишечнике. Затем возникает некроз и возможно заражение инфекцией всего организм", - говорят врачи.

Кроме того, самое страшное заключается в том, что тромбоз, как осложнение, возникает не только в начале болезни, но и после полного выздоровления. Поэтому после выписки из больницы нужно быть на контроле у семейного врача.

Отмечается, что операцию проводили при участии врача-хирурга из Германии Ульриха Бекмана

В Ровенской области пациенту ампутировали ноги из-за коронавирус (facebook.com/nosocomium.rv)