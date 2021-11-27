Украинке удалили пятисантиметровую опухоль мозга: медики провели сложнейшую операцию
В Днепре в областной больнице им. И. И. Мечникова нейрохирурги удалили 58-летней пациентке пятисантиметровую опухоль мозга.
О сверхсложной операции рассказал генеральный директор больницы Сергей Рыженко в Facebook.
Так, пациентка Наталья шла по улице, когда ей внезапно ослабели конечности и она упала. Отмечается, что тогда в глазах у женщины были страх и ужас. Скорую вызвали прохожие, незнакомые люди.
После обследования был установлен диагноз – рак мозга. Все время у женщины находились ее 13-летняя дочь и 29-летний сын.
"Команда нейрохирургов - Андрей Сирко, Вадим ботиков – пошли на сложную пятичасовую операцию", – написал Сергей Рыженко.
В Днепре нейрохирурги удалили 58-летней пациентке пятисантиметровую опухоль мозга (facebook.com/rsa)
Врачи в важной зоне левого полушария удалили пятисантиметровую опухоль.
Через неделю после операции женщина уже ходила по отделению и строила дальнейшие планы на жизнь.
"Для наших нейрохирургов операционная-одна из самых красивых вещей в их жизни. Они не поддаются иллюзиям, делают все так, чтобы не было разочарований", - добавил медик.
Ранее мы сообщали, что украинцу ампутировали ноги из-за осложнений от коронавируса.
Также мы писали, что во Львове у пациента во время приема у врача остановилось сердце.