Українці видалили п’ятисантиметрову пухлину мозку: медики провели надскладну операцію
У Дніпрі в обласній лікарні ім. І.І. Мечникова нейрохірурги видалили 58-річній пацієнтці п’ятисантиметрову пухлину мозку.
Про надскладну операцію розповів генеральний директор лікарні Сергій Риженко у Facebook.
Так, пацієнтка Наталія йшла вулицею, коли їй раптово послабшали кінцівки й вона впала. Зазначається, що тоді в очах у жінки були страх і жах. Швидку викликали перехожі, незнайомі люди.
Після обстеження було встановлено діагноз - рак мозку. Увесь час біля жінки перебували її 13-річна донька та 29-річний син.
"Команда нейрохірургів - Андрей Сірко, Вадим Ботіков - пішли на складну п’ятигодинну операцію", - написав Сергій Риженко.
У Дніпрі нейрохірурги видалили 58-річній пацієнтці п’ятисантиметрову пухлину мозку (facebook.com/rsa)
Лікарі у важливій зоні лівої півкулі видалили п’ятисантиметрову пухлину.
Через тиждень після операції жінка вже ходила відділенням та будувала подальші плани на життя.
"Для наших нейрохірургів операційна – одна з найкрасивіших речей у їхньому житті. Вони не піддаються ілюзіям, роблять все так, щоб не було розчарувань", - додав медик.
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