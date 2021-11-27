Українці видалили п’ятисантиметрову пухлину мозку: медики провели надскладну операцію

Так, пацієнтка Наталія йшла вулицею, коли їй раптово послабшали кінцівки й вона впала. Зазначається, що тоді в очах у жінки були страх і жах. Швидку викликали перехожі, незнайомі люди.

Після обстеження було встановлено діагноз - рак мозку. Увесь час біля жінки перебували її 13-річна донька та 29-річний син.

"Команда нейрохірургів - Андрей Сірко, Вадим Ботіков - пішли на складну п’ятигодинну операцію", - написав Сергій Риженко.

У Дніпрі нейрохірурги видалили 58-річній пацієнтці п’ятисантиметрову пухлину мозку (facebook.com/rsa)

Лікарі у важливій зоні лівої півкулі видалили п’ятисантиметрову пухлину.

Через тиждень після операції жінка вже ходила відділенням та будувала подальші плани на життя.

"Для наших нейрохірургів операційна – одна з найкрасивіших речей у їхньому житті. Вони не піддаються ілюзіям, роблять все так, щоб не було розчарувань", - додав медик.