Украинка заплатила Insragram-гадалке более 50 тысяч: как работает схема мошенницы

Как работает схема

Затем женщина должна была заплатить за обряд 2,5 тыс. грн, а также 3 тыс. грн за молитву.

Далее "гадалка" попросила свою клиентку пополнить ей счет на телефоне на 200 грн, что и сделала заказчица. А потом женщина перечислила еще 1 тыс. грн на банковскую карточку. Остальные деньги, как отмечается, должна была отдавать по возможности.

Однако, как гарантию выполнения "гадалкой" заказанных услуг она попросила клиентку увеличить кредитный лимит на своей банковской карте Приватбанка до 50 тыс. грн. А во время увеличения лимита на телефон потерпевшей поступали SMS с кодами подтверждения. К тому же женщина их сообщила вместе с паролем карточки и паролем для входа в "Приват24".

Уже 29 ноября после поступления 50 тыс. грн на карту, деньги с карточного счета клиентки начали списываться.

А 6 декабря мошенница спросила, не меняла ли женщина пароль для входа в приложение "Приват24". Женщина заявила, что да, и снова сказала ей уже новый пароль. Далее с карты сняли 2,5 тыс. грн.

Потом потерпевшая уже подала заявление в суд.

Отмечается, что правоохранители ожидают информацию от Альфа-Банка о "гадалке", поскольку во время перевода денежных средств с самого начала та указала именно карту этого банка.