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Украинка не выиграла Детское Евровидение. Но выступила невероятно (видео)

Новина українською →
Франция, Воскресенье 19 декабря 2021 22:22
Украинка не выиграла Детское Евровидение. Но выступила невероятно (видео) Фото: Детское Евровидение 2021 прошло во Франции (facebook.com/junioreurovision)
Автор: Роман Мирончук

Детское Евровидение 2021 прошло сегодня, 19 декабря, во Франции. По результатам зрительского голосования и по оценкам жюри победу одержала представительница Армении певица Malena, которая исполнила песню "Qami Qami".

Девушка получила 109 баллов от жюри и 115 баллов от телезрителей, и стала обладательницей главного приза - хрустального микрофона. Подробней о детском песенном конкурсе - читайте в материале Styler ниже.

Второе место заняла представительница Польши Sara James с песней "Somebody". На третьем месте оказался певец Enzo из Франции. Парень исполнил композицию под названием "Tic Tac".

14-летняя представительница Украины Елена Усенко с авторской песней "Важіль" заняла 6 место. Жюри отдало ей 62 балла, а зрители - 63, в общей сложности украинка получила - 125 баллов.

Украинка не выиграла Детское Евровидение. Но выступила невероятно (видео)

Елена Усенко (фото: facebook.com/junioreurovision)

Елена Усенко - "Важіль" (видео: YouTube)

Всего в конкурсе приняло участие 19 представителей европейских стран.

Победительница Детского Евровидения 2021 Malena - Qami Qami (видео: YouTube)

Напомним, мы писали о том, что известно о 14-летней Елене Усенко. В 2018 году одиннадцатилетняя Елена участвовала в шоу "Голос. Дети 5 сезон". Кроме того, в 2018 и 2019 годах она принималаучастие в "Черноморских Играх".

Мы также писали о том, что первая страна-участник Евровидения 2022 представила своего исполнителя и песню.

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Франция Детское Евровидение
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