Украинка сыграла главную роль в нашумевшем сериале Netflix: что о ней известно

Украинская актриса Алина Смоляр сыграла главную роль в нашумевшем сериале Любовь, смерть и роботы (Love, Death & Robots) от Netflix.

В этом году эпизод шоу Jibaro, который снял оскароносный режиссер Альберто Мьельго (Гарри Поттер и Дары смерти, Человек-паук: Через вселенные, Труп невесты), номинирован на Эмми.

"Это были необычные съемки для меня, но крайне интересные. Поражает развитость технологий в киноиндустрии, идея и режиссерское видение Альберто. Мы сразу нашли общий язык и весь съемочный процесс состоялся рекордно быстро", - признается голливудско-украинская актриса.

По сюжету отряд рыцарей встречает агрессивную Сирену. Среди всех солдат выживает только один глухой мужчина, который заинтриговывает мифическую девушку.

Алина Смоляр в сериале Любовь, смерть и работы

Jibaro рассказывает о крайне токсичных отношениях. Это отношения хищников, основанные на нездоровом влечении друг к другу.

Образ Золотой Женщины был собран на основе фольклора из разных уголков мира: Индия, Северная Африка, Восточная Европа и другие с самыми разнообразными украшениями, элементами стиля, которые женщины носят в многих племенах и культурах.

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Алина Смоляр в сериале Любовь, смерть и работы

"Идея закладывалась в том, чтобы создать женщину, которая настолько полна золота и сокровищ, что за всем этим мы почти не видим женщину. В основном это просто красота, которая ослепляет человека так, что все равно есть ли там человеку, или нет " - делится Алина.

Алина Смоляр (фото: instagram.com/alinasmolyar)

Добавим, что Смоляр родилась в Одессе. В ее профессиональной копилке уже есть более 20 фильмов.

В частности, ее короткометражная картина Кротовина получила семь наград на международных кинофестивалях.

Алина Смоляр (фото: instagram.com/alinasmolyar)

Сейчас Алина активно волонтерит и собирает средства на помощь украинским военным.

Алина Смоляр (фото: instagram.com/alinasmolyar)