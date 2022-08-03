Українка зіграла головну роль у нашумілому серіалі Netflix: що про неї відомо

Українська акторка Аліна Смоляр зіграла головну роль в нашумілому серіалі Любов, смерть і роботи (Love, Death & Robots) від Netflix.

Цьогоріч епізод шоу Jibaro, який зняв оскароносний режисер Альберто М'єльго (Гаррі Поттер і Дари смерті, Людина-павук: Через всесвіти, Труп нареченої), номіновано на Еммі.

"Це були незвичні зйомки для мене, але вкрай цікаві. Вражає розвинутість технологій в кіноіндустрії, ідея та режисерське бачення Альберто. Ми відразу знайшли спільну мову і весь знімальний процес відбувся рекордно швидко", - зізнається голлівудсько-українська акторка.

За сюжетом загін лицарів зустрічає агресивну Сирену. Серед усіх солдат виживає тільки один глухий чоловік, котрий заінтриговує міфічну дівчину.

Аліна Смоляр у серіалі Любов, смерть і роботи

Jibaro розповідає про вкрай токсичні відносини. Це стосунки хижаків, котрі базуються на нездоровий потяг один до одного.

Образ Золотої Жінки був зібраний на основі фольклору з різних кутків світу: Індія, Північна Африка, Східна Європа та інших з найрізноманітнішими прикрасами, елементами стилю, котрі жінки носять в багатьох племенах і культурах.

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Аліна Смоляр у серіалі Любов, смерть і роботи

"Ідея закладалась в тому, щоб створити жінку, котра настільки переповнена золота й скарбів, що за цим всім ми майже не бачимо жінку. В основному це просто краса, котра засліплює людину так, що все одно чи є там людині, чи ні" - ділиться Аліна.

Аліна Смоляр (фото: instagram.com/alinasmolyar)

Додамо, що Смоляр народилася в Одесі. В її професійній скарбничці вже є понад 20 фільмів.

Зокрема, її короткометражна картина Кротовина отримала сім нагород на міжнародних кінофестивалях.

Аліна Смоляр (фото: instagram.com/alinasmolyar)

Зараз Аліна активно волонтерить та збирає кошти на допомогу українським військовим.

Аліна Смоляр (фото: instagram.com/alinasmolyar)