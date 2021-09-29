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Украинские олимпийцы получат призовые за четвертые-шестые места из-за недобора медалей

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Украина, Среда 29 сентября 2021 13:31
Украинские олимпийцы получат призовые за четвертые-шестые места из-за недобора медалей Фото: украинские спортсмены получат из бюджета еще 6,6 млн гривен (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил постановление о поощрении спортсменов и их тренеров по результатам XXXII летних Олимпийских игр. В связи с недобором медалей призовые получат спортсмены, занявшие четвертые-шестые места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 29 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Согласно документу, в 2021 году будет проведена выплата вознаграждений спортсменам, занявшие четвертое - шестое места на XXXII летних Олимпийских играх, которые состоялись с 23 июля по 8 августа 2021 года в г. Токио (Япония), и их тренерам в следующих размерах: четвертое место - 200 тыс. гривен, пятое место - 140 тыс. гривен, шестое место - 100 тыс. гривен.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, для выплаты вознаграждений чемпионам и призерам Игр XXXII Олимпиады Токио-2020 по бюджетной программе в 2021 году предусмотрено 138 516,0 тыс. грн. По результатам участия в Олимпийских играх было получено меньшее количество наград, чем планировалось, и на выплату которых предполагалось 86 805,0 тыс. грн.

"Как следствие, возникла экономия средств по бюджетной программе КПКВК 3401320, что дает возможность направить указанные средства на выплату вознаграждений спортсменам за четвертое-шестое места и их тренерам на сумму 6 640,0 тыс. гривен", - говорится в документе.

Авторы документа отмечают, что Украину на Олимпийских играх в Токио представляли 157 спортсменов. Это наименьшее количество спортсменов на летней Олимпиаде во времена независимой Украины. Украинскими спортсменами на Играх завоевано 19 медалей: 1 золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых. По количеству медалей Украина вошла в 16 стран мира и заняла 44 место по количеству золотых наград.

"Однако следует отметить, что результаты спортсменов, занявших четвертое - шестое места, является высоким достижением и отмечаются Международным олимпийским комитетом именными дипломами. Среди них 25 украинских спортсменов заняли места с четвертого по шестое, что считается значительным спортивным достижением", - отмечается в документе.

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