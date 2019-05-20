Украинка стала чемпионкой мира в необычной дисциплине: подробности (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Екатерина Агафонова стала первой девушкой-победительницей чемпионата Red Bull Paper Wings

Украинка Екатерина Агафонова стала чемпионкой мира по запуску бумажных самолетов. Соревнования в дисциплине "Аеробатика" (креативный пилотаж) прошли в австрийском Зальцбурге. Всего участникам Всемирного финала чемпионата Red Bull Paper Wings пришлось меряться мастерством в трех номинациях: аэробатике, дальности полета и самом длинной пребывании в воздухе, сообщает Salzburg24.

На чемпионате 52 тысяч участников представляли 58 стран.

Кроме киевлянки Агафоновой, от Украины также были Евгений Лохтин (также из столицы) и Андрей Демчук из Львова. Они соревновались в категориях длительность и дальность полета самолетиков.

Наша спортсменка получила от судей 27 баллов из 30-ти возможных. Отмечается, что Катя просто поразила их своей энергетикой, передает mmr.ua. Свое выступление она сопровождала музыкой, а самолетики были покрашены в желто-синие цвета.

Фото: mmr.ua

На супер-финале в этой категории участники запускали свои самолеты в течение 60-секундного творческого представления. Судьями были Би-Бой Wing, пилот Red Bull Air Race Мика Бражо и легенда бейс-джампинга Седрик Дюмон.

Второе место досталось представителю Польши, а "бронзу" разделили США и Япония.

Видео: YouTube / faz

Финальные результаты Red Bull Paper Wings 2019

Креативный пилотаж:

Екатерина Агафонова (Украина) - 27 баллов;

(Украина) - 27 баллов; Томаш Чодира (Польша) - 25 баллов;

Захарий Горовиц (США) / Таичи Дегучи (Япония) - 23 балла

Фото: mmr.ua

Длительность полета:

Камерон Кларк (Австралия) - 13.33 сек;

Винс Шолль (Великобритания) - 12.25;

Марек Ленциус (Эстония) - 10.59

Дальность полета:

Джейк Харди (США) - 56,61 м;

Лазарь Крстич (Сербия) - 52.28 м,

Роберт Тершек (Словения) - 46.36 м

Видео: YouTube / Екатерина Агафонова

Напомним, что 200 украинских спортсменов примут участие во II Европейских играх, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 в Минске (Беларусь). Так, украинцы завоевали лицензии в 21 дисциплине.

Как сообщалось ранее, украинский спортсмен Жан Беленюк, который месяц назад завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе и до сих пор не получил призовые 50 тысяч гривен, написал в сети требования к министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову решить вопрос выплаты средств. Его пост вызвал горячие обсуждения, и вскоре чиновники заверили, что уже подписали приказ о выплате премии.