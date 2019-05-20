Украинка стала чемпионкой мира в необычной дисциплине: подробности (видео)

Екатерина Агафонова стала первой девушкой-победительницей чемпионата Red Bull Paper Wings
Украинка Екатерина Агафонова стала чемпионкой мира по запуску бумажных самолетов. Соревнования в дисциплине "Аеробатика" (креативный пилотаж) прошли в австрийском Зальцбурге. Всего участникам Всемирного финала чемпионата Red Bull Paper Wings пришлось меряться мастерством в трех номинациях: аэробатике, дальности полета и самом длинной пребывании в воздухе, сообщает Salzburg24.
На чемпионате 52 тысяч участников представляли 58 стран.
Кроме киевлянки Агафоновой, от Украины также были Евгений Лохтин (также из столицы) и Андрей Демчук из Львова. Они соревновались в категориях длительность и дальность полета самолетиков.
Наша спортсменка получила от судей 27 баллов из 30-ти возможных. Отмечается, что Катя просто поразила их своей энергетикой, передает mmr.ua. Свое выступление она сопровождала музыкой, а самолетики были покрашены в желто-синие цвета.
Фото: mmr.ua
На супер-финале в этой категории участники запускали свои самолеты в течение 60-секундного творческого представления. Судьями были Би-Бой Wing, пилот Red Bull Air Race Мика Бражо и легенда бейс-джампинга Седрик Дюмон.
Второе место досталось представителю Польши, а "бронзу" разделили США и Япония.
Видео: YouTube / faz
Финальные результаты Red Bull Paper Wings 2019
Креативный пилотаж:
Фото: mmr.ua
Длительность полета:
Дальность полета:
Видео: YouTube / Екатерина Агафонова
Напомним, что 200 украинских спортсменов примут участие во II Европейских играх, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 в Минске (Беларусь). Так, украинцы завоевали лицензии в 21 дисциплине.
Как сообщалось ранее, украинский спортсмен Жан Беленюк, который месяц назад завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе и до сих пор не получил призовые 50 тысяч гривен, написал в сети требования к министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову решить вопрос выплаты средств. Его пост вызвал горячие обсуждения, и вскоре чиновники заверили, что уже подписали приказ о выплате премии.