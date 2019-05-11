Украинские спортсмены завоевали 200 лицензий на Европейские игры-2019

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Украинцы завоевали лицензии в 21 дисциплине

200 украинских спортсменов примут участие во II Европейских играх, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 в Минске (Беларусь). Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежи и спорта Украины.

Украинцы завоевали лицензии в 21 дисциплине, а именно:

Бадминтон - 7 лицензий (4 мужчины и 3 женщины)

Баскетбол 3х3 - 8 лицензий (1 команда мужчин и 1 команда женщин)

Бокс - 13 лицензий (10 мужчин и 3 женщины)

Вольная борьба - 11 лицензий (5 мужчин и 6 женщин)

Борьба греко-римская - 6 лицензий

Гребля на байдарках и каноэ - 20 лицензий (7 мужчин и 13 женщин)

Велоспорт (шоссе) - 6 лицензий (4 мужчины и 2 женщины)

Велоспорт (трек) - 15 лицензий (8 мужчин и 7 женщин)

Спортивная гимнастика - 6 лицензий (3 мужчин и 3 женщины)

Гимнастика художественная - 6 лицензий

Дзюдо - 16 лицензий (9 мужчин и 7 женщин)

Каратэ - 6 лицензий (2 мужчин и 4 женщины)

Легкая атлетика - 21 лицензия (10 мужчин и 11 женщин)

Пляжный футбол - 12 лицензий

Самбо - 15 лицензий (6 мужчин и 9 женщин)

Стрельба из лука - 4 лицензии (1 мужчина и 3 женщины)

Стрельба пулевая - 11 лицензий (6 мужчин и 5 женщин)

Стрельба стендовая - 3 лицензии (1 мужчина и 2 женщины)

Прыжки на батуте - 4 лицензии (2 мужчины и 2 женщины)

Спортивная акробатика - 5 лицензий (1 мужчина и 4 женщины)

Теннис настольный - 4 лицензии (1 мужчина и 3 женщины)

Всего более 4000 атлетов из 50 стран Европы выступят на соревнованиях, где будут разыгрываться 199 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине, из которых 18 - олимпийские.

Соревнования в шести видах спорта (бадминтон, велоспорт, дзюдо, каратэ, стрельба пулевая и стендовая, теннис настольный) станут квалификационными к летней ХХХІІ Олимпиадt 2020 в Токио.

Соревнования по бадминтону, боксу, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ проводиться в статусе чемпионатов Европы.

На I Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), Украину представляли 243 спортсменов в 19 из 20 возможных видов спорта. Тогда наша сборная завоевала 46 наград.