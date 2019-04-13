Украинец Беленюк завоевал "золото" на чемпионате по греко-римской борьбе

Фото: Жан Беленюк (из открытых источников)

Беленюк победил в финале над Исламом Аббасовым

Украинский спортсмен Жан Беленюк взял "золото" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины в Twitter.

Таким образом, Жан Беленюк стал чемпионом Европы.

"Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который выступает в весовой категории до 87 кг, одерживает убедительную победу в финале над Исламом Аббасовым из Азербайджана и выиграет чемпионат Европы", - говорится в сообщении.

Жан Беленюк - украинский борец греко-римского стиля в весовой категории до 87 кг. Серебряный призер Олимпийских игр (2016), серебряный призер Европейских игр (2015), чемпион и бронзовый призер чемпионатов мира (2015, 2014), трехкратный чемпион и бронзовый призер чемпионатов Европы (2016, 2014, 2012), бронзовый призер Универсиады (2013).