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Украинец Беленюк завоевал "золото" на чемпионате по греко-римской борьбе

Новости » Спорт    13.04.2019 - 22:59
Украинец Беленюк завоевал "золото" на чемпионате по греко-римской борьбе
Фото: Жан Беленюк (из открытых источников)

Беленюк победил в финале над Исламом Аббасовым

Украинский спортсмен Жан Беленюк взял "золото" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины в Twitter.

Таким образом, Жан Беленюк стал чемпионом Европы.

"Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который выступает в весовой категории до 87 кг, одерживает убедительную победу в финале над Исламом Аббасовым из Азербайджана и выиграет чемпионат Европы", - говорится в сообщении.

Жан Беленюк - украинский борец греко-римского стиля в весовой категории до 87 кг. Серебряный призер Олимпийских игр (2016), серебряный призер Европейских игр (2015), чемпион и бронзовый призер чемпионатов мира (2015, 2014), трехкратный чемпион и бронзовый призер чемпионатов Европы (2016, 2014, 2012), бронзовый призер Универсиады (2013).

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