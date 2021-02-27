Украинка спасла четырех человек после своей смерти: поразительная история

Донором стала 44-летняя женщина из Киева, которая скончалась от повторного инсульта.

"Первый раз он поразил ее год назад, тогда пациентку удалось спасти, на этот раз, к сожалению, нет. Операция не помогла. По ужасным стечением обстоятельств, не так давно от инсульта умерла ее мама", - пишет Ирина.

После того как консилиум врачей констатировал смерть мозга у женщины, ее дочь и зять дали согласие на донорство.

Одна почка умершей киевлянки досталась 24-летней девушке из Маневичского района на Волыни. Она сирота, воспитывает 5-летнюю дочь. У молодой мамы 4 года назад отказали почки, и с тех пор она находилась на диализе.

Новая почка девушки заработала прямо на операционном столе. Орган пересаживали местные врачи вместе с трансплантологом Национального Института хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова Владиславом Закордонцем.

Вторую почку получил 52-летний мужчина из Бердичева, у которого была хроническая болезнь почек. Последние 9 месяцев он находился на заместительной почечной терапии.

Новое сердце забилось в груди мужчины из Турийского района на Волыни. Он несколько лет страдал от дилятационной кардиомиопатии - сердце уже не могло перекачивать кров и было увеличено в несколько раз. Пересаживать орган местным врачам помогала команда из Института Шалимова во главе с кардиохирургом Артуром Габриеляном.

Печень досталась пациенту в Киеве. Оперировала команда Института под руководством Александра Гриненко.

Врачи в Украине пересадили органы донора посмертно четырем пациентам (фото: facebook.com/irina.zaslavets)

"Это уже четвертая в Украине трансплантация печени за этот месяц: Львов, Киев, Запорожье. Также в этом году уже пересажены три сердца, а еще - 17 почек, восемь из которых - посмертно. Впервые за многие последние годы количество посмертных трансплантаций преобладает над родственными - 15 из 24!" - говорится в публикации.

Органы киевлянки после смерти пересадили четырем пациентам (фото: facebook.com/irina.zaslavets)