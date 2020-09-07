Украинка рассказала, как поход к косметологу лиши ее здоровья и квартиры

Массаж лица (фото: pixabay.com)

Украинская журналистка пошла к косметологу, но там ей занесли инфекцию

Украинская журналистка Ирина Матвиенко пошла в салон красоты на косметический массаж, но за этот визит она поплатилась своим здоровьем, карьерой и даже квартирой.

Ирина рассказала журналистам программы "ТСН.Тиждень", что инцидент произошел еще в 2013 году. Она записалась на процедуры к косметологу Александре Чернявской. После третьего сеанса на ее лице появились гнойные высыпания.

Косметолог занесла украинке тяжелую инфекцию (скриншот с видео)

При этом косметолог на это не реагировала, и женщина сама решила прекратить посещать этот салон красоты. Вскоре выяснилось, что Ирине занесли подкожного клеща.

Косметолог занесла украинке тяжелую инфекцию (скриншот с видео)

По словам Ирины, тогда эта ситуация ей стоила работы, поскольку она уже не могла быть в кадре, и соответственно заработка. Кроме того, это также сказалось на личной жизни женщины.

Косметолог занесла украинке тяжелую инфекцию (видео: YouTube)

Чтобы вернуть красоту, ей пришлось потратить очень много денег на лечение, которое проходило не только в Украине, но и за рубежом. При этом само лечение негативно повлияло на ее здоровье.

Всего на лечение она потратила 10 тысяч долларов. Кроме того, у нее начали отказывать печень и почки. Она практически ничего не ела и похудела до 47 килограмм.

С тех пор жизнь Ирины сильно изменилась. Она стала матерью двоих сыновей. Но когда ей нужно было решить вопрос об оформлении квартиры, оказалось, что на ее имени есть арест. Кроме имущества была заблокирована карта соцпомощи на детей.

Оказалось, что еще в 2014 году косметолог подала в суд на Ирину из-за ее поста в Facebook. Так как ее не было в стране, то суд прошел без нее и вынес решение заочно - компенсировать ущерб на более 5 тысяч гривен.

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