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Українка розповіла, як похід до косметолога позбавив її здоров'я та квартири

Понеділок 07 вересня 2020 23:05
Українка розповіла, як похід до косметолога позбавив її здоров'я та квартири
Масаж обличчя (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Українська журналістка пішла до косметолога, але там їй занесли інфекцію

Українська журналістка Ірина Матвієнко пішла в салон краси на косметичний масаж, але за цей візит вона поплатилася своїм здоров'ям, кар'єрою і навіть квартирою.

Ірина розповіла журналістам програми "ТСН.Тиждень", що інцидент стався ще в 2013 році. Вона записалася на процедури до косметолога Олександри Чернявської. Після третього сеансу на її обличчі з'явилися гнійні висипання.

Українка розповіла, як похід до косметолога позбавив її здоров'я та квартири

Косметолог занесла українці важку інфекцію (скріншот з відео)

При цьому косметолог на це не реагувала, і жінка сама вирішила припинити відвідувати цей салон краси. Незабаром з'ясувалося, що Ірині занесли підшкірного кліща.

Українка розповіла, як похід до косметолога позбавив її здоров'я та квартири

Косметолог занесла українці важку інфекцію (скріншот з відео)

За словами Ірини, тоді ця ситуація їй вартувала роботи, оскільки вона вже не могла бути в кадрі, і відповідно заробітку. Крім того, це також позначилося на особистому житті жінки.

Косметолог занесла українці важку інфекцію (відео: YouTube)

Щоб повернути красу, їй довелося витратити дуже багато грошей на лікування, яке проходило не тільки в Україні, але і за кордоном. При цьому саме лікування негативно вплинуло на її здоров'я.

Загалом на лікування вона витратила 10 тисяч доларів. Крім того, у неї почали відмовляти печінка і нирки. Вона практично нічого не їла і схудла до 47 кілограмів.

З того часу життя Ірини сильно змінилось. Вона стала матір'ю двох синів. Але коли їй потрібно було вирішити питання щодо оформлення квартири, виявилося, що на її імені є арешт. Крім майна була заблокована картка соцдопомоги на дітей.

Виявилося, що ще у 2014 році косметолог подала в суд на Ірину через її посту в Facebook. Оскільки її не було в країні, то суд пройшов без неї і виніс рішення заочно - компенсувати збитки на понад 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, фахівці назвали страви і напої, які не можна вживати під час романтичної вечері.

Раніше були названі сорти чаю, які можуть підірвати здоров'я.

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